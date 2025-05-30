Niyazi Gül Dört Nala filmi oyuncuları kim, konusu ne? Çekim yeri ve tarihi
Ata Demirer’in efsane karakteri Niyazi Gül’ün maceraları, Niyazi Gül Dört Nala filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bir veterinerin kahkaha dolu hikayesini anlatırken Demet Akbağ ve Şebnem Bozoklu gibi usta isimler kadroda yer alıyor.
Sevilen yapımlardan Niyazi Gül Dört Nala, Star TV'de ekrana gelecek. Ata Demirer’in veteriner Niyazi Gül karakterini beyazperdeye taşıyan film, Hakan Algül’ün yönetmenliğinde ve güçlü bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.
NİYAZİ GÜL DÖRT NALA FİLMİ KONUSU NE?
Niyazi Gül Dört Nala, hayvanlarla arası iletişimde eşsiz olan veteriner profesör Niyazi Gül’ün (Ata Demirer) maceralarını konu alıyor.
Hayvan zulmüne, avcılığa ve kürk tüketimine karşı duran Niyazi, dedesinden kalan mucizevi bir formülün peşindeyken Sultan Şahmerdan (Demet Akbağ) ve Rıza Kabakoz’un (Levent Ülgen) at yarışındaki iddiasıyla hayatı altüst olur.
İzmir’in Torbalı ilçesinde çekilen film, Niyazi’nin asistanı Hediye (Şebnem Bozoklu) ile formülü bulma çabalarını ve Ege Derbisi’nde geçen komik olayları anlatıyor.
NİYAZİ GÜL DÖRT NALA FİLMİ OYUNCULARI VE OYUNCU KADROSU
Ata Demirer - Niyazi Gül
Demet Akbağ - Sultan
Şebnem Bozoklu - Hediye
Levent Ülgen - Rıza
Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye
Kevork Malikyan - Süleyman
NİYAZİ GÜL DÖRT NALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
8 Mayıs 2015'te çekilen Niyazi Gül Dört Nala filminin büyük bir kısmı İzmir'in Seferihisar ilçesinde ve Torbalı'da gerçekleştirildi.