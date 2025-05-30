Kızılcık Şerbeti sezon finali saat kaçta başlıyor, bitiyor? 103. bölüme geri sayım

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs Cuma akşamı 103. bölümüyle 3. sezon finalini yapıyor. Mustafa'nın silahla salona girişi ve Işıl'ın Koray'la olan sırrının ortaya çıkma ihtimali, diziyi kaosa sürüklüyor. Kızılcık Şerbeti sezon finali saat kaçta başlıyor, bitiyor Show TV yayın akışında belli oluyor.

Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs'ta103. bölümüyle Show TV ekranlarında 3. sezon finalini gerçekleştirerek izleyicilere unutulmaz bir veda sunmaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti sezon finali saat kaçta başlıyor, bitiyor merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti’nin 103. bölümü, 30 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlayacak. Dizi, her zamanki yayın saatinde izleyicileri ekran başına kilitleyecek ve sezon finali olması nedeniyle yüksek reyting bekleniyor.

Bu akşam, Mustafa’nın silahla salona girdiği sahne bölümün son sahnesi olması tahmin ediliyor. Işıl’ın Koray’ın ağzını kapatmak için para bulma telaşı ve Sönmez ile Kıvılcım’ın Ömer’in evine taşınması detayları öne çıkıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Kızılcık Şerbeti’nin 103. bölüm sezon finali, Show TV yayın akışına göre gece yarısını geçince sona erecek. Show TV’nin yayın akışına göre, 20.00’de başlayan dizinin 00.15'te sona ermesi bekleniyor.

Mustafa’nın silahlı girişi, Nilay’ın balkondan düşmesi ve Işıl'ın Koray'la çevirdiği oyunun ortaya çıkması gibi anlar sezon finaline damga vuracak.

KIZILCIK ŞERBETİ 103. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti’nin 103. bölüm sezon finali, Show TV’den full HD ve kesintisiz olarak izlenebilir. Ayrıca, Show TV’nin mobil uygulaması veya internet tarayıcıları aracılığıyla da yayın erişilebilir. Bölümün yayınlanmasının ardından Kızılcık Şerbeti resmi YouTube hesabından sezon finali bölümünün paylaşıması bekleniyor.