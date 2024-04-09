Nuri Alço'nun doktorundan sağlık durumu hakkında açıklama

Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl, sorusu sevenleri tarafından sorgulanıyor. Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Peki, Nuri Alço neden yoğun bakımda, durumu nasıl? İşte detaylar...

Nuri Alço'nun sağlık durumu ile ilgili son açıklama geldi. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Nuri Alço'ya ne oldu? Nuri Alço hangi hastanede, durumu iyi mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

NURİ ALÇO NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Yeşilçam'ın ünlü isimi 73 yaşındaki Nuri Alço tatil için gittiği Eskişehir'de fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Nuri Alço'nun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ederken hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

NURİ ALÇO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

MR'ında beyin arka bölgesinde milimetrik kanlanma olduğunu belirten Sungur, "Güç kaybı yok, konuşmasında problemi yok, tedavisini alıyor" diyerek şu anda bu durumun stabil seyrettiğini söyledi.

Sungur, şunları kaydetti;

"Kendisini ziyaret ettim. Konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Aralıklı olarak oksijen tedavisi devam ediyor. Kalp problemi nedeniyle akciğerinde bir enfeksiyon vardı. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisi sürüyor.

Cuma günü başlayan olaylar silsilesi bugün itibarıyla daha stabil ve daha iyi. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görülmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor ve morali çok iyiydi. Sevenlerine selamları var."