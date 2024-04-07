Beyin kanaması geçirmişti, Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço, beyin kanaması geçirmiş ve Eskişehir'de yoğun bakıma alınmıştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, "Alço’nun tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir” dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın ardından Türk sinemasının efsane oyuncularından Nuri Alço'nun beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılması gündeme bomba gibi düştü. Bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir’e giden Nuri Alço, gece yarısı aniden fenalaşarak eşi Burcu Alço tarafından hastaneye kaldırılmış ve beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.

Nuri Alço'nun sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu olmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

KALP YETMEZLİĞİ, AKCİĞER ÖDEMİ, BEYİN DAMARI TIKANIKLIĞI...

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, Alço’nun Eskişehir’de kaldırıldığı hastaneden ileri tetkikler yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz."