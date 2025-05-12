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O Ses Türkiye ödülü nedir 2025? O Ses Türkiye Şampiyonu ne kazanıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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O Ses Türkiye ödülü nedir 2025? O Ses Türkiye Şampiyonu ne kazanıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

O Ses Türkiye 2025 büyük finali sonrası birinci belli oldu. Bu senenin şampiyonu Mert Özer olurken O Ses Türkiye 2025 birincilik ödülü ve şampiyonun kazanacağı miktar merak ediliyor. Ödülün araba veya para olup olmadığı araştırılıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025 final bölümüyle sona erdi. Finalde halk oylamasına çıkan isimlerin arasından birinci belli oldu. O Ses Türkiye 2025 ödülü ve birinci ismin alacağı miktar merak ediliyor. 

O SES TÜRKİYE ÖDÜLÜ NEDİR 2025?

Geçtiğimiz sezon birinci olan isim araba kazanmıştı. O Ses Türkiye 2025 sezonunda büyük ödülün ne olacağı henüz belli olmadı. Mert Özer'in şampiyon olmasının ardından ödül miktarının da önümüzdeki günlerde netleşeceği düşünülüyor. 

O Ses Türkiye ödülü nedir 2025? O Ses Türkiye Şampiyonu ne kazanıyor? - 1. Resim

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU NE KAZANIYOR?

Yarışmanın kazananı açıklanmasının ardından izleyiciler şampiyonun aldığı ödülü merak ediyor. Ancak 2025 sezonu kazananı için ödülün miktarı para mı veya araba mı olacağı henüz belli olmadı. 

O Ses Türkiye ödülü nedir 2025? O Ses Türkiye Şampiyonu ne kazanıyor? - 2. Resim

Geçtiğimiz yıl şampiyon olan isme araba verilmişti. Bu senede benzer bir ödülün verileceği ön görülüyor.

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu Gökhan Özoğuz'un takımından Mert Özer oldu. 18 yaşındaki görme engelli yarışmacı halk oylamasından en yüksek oyu alarak yarışmayı birinci tamamladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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