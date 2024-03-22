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Ofsayt kuralında değişiklik! Yarı otomatik ofsayt sistemi değişiyor mu? IFAB adım atmaya hazırlanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ofsayt kuralında değişiklik! Yarı otomatik ofsayt sistemi değişiyor mu? IFAB adım atmaya hazırlanıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ofsayt kuralı değişiyor mu, sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı . IFAB konuyla ilgili somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda özellikle futbolda hatalı kararların verilmesi ofsayt kuralında köklü bir değişiklik yapılmasının önünü açtı. Peki, ofsayt kuralı değişiyor mu? Yarı otomatik ofsayt sisteminde değişiklik Türkiye' de geçerli olacak mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

Yeni ofsayt kuralı futbol dünyasında gündeme geldi. Futbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB ofsayt kuralında değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Peki, yeni değişiklik ne olacak? Yeni ofsayt kural nasıl işleyecek? Yeni ofsayt kuralı Türkiye'de geçerli olacak mı? İşte ayrıntılar...

YENİ OFSAYT KURALI

Ofsayt sisteminde değişikliği FIFA Futbol Gelişim Sorumlusu Arsene Wenger'in gündeme getirdi. Yeni kuralın, bir süredir İtalya'daki U18 maçlarında denendiği ve olumlu sonuçlar alındığı vurgulandı. 

Ofsayt kuralında değişiklik! Yarı otomatik ofsayt sistemi değişiyor mu? IFAB adım atmaya hazırlanıyor - 1. Resim

Yeni uygulanması muhtemel ofsayt kuralına göre, hücumdaki oyuncunun sadece tüm vücudu rakip defans oyuncusunun önündeyse ofsayt kararı verilecek. Hücum oyuncusunun sadece tüm vücudu rakip defansın önündeyse ofsayt kararı uygulanacak. Kol, bacak, kafa veya omuz gibi vücudun küçük bir kısmı rakip defansla aynı hizada olsa bile ofsayt kararı uygulanmayacak. Yarı otomatik ofsayt sistemi, ofsayt kararlarında sıklıkla tartışmalara yol açıyordu. Yeni kural ile bu tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

YENİ OFSAYT SİSTEMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni kuralın, gelecek sezon futbol kural kitapçığına işlenmesi ve uygulanmaya başlanması amaçlanıyor. 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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