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Haberler > Spor > Ofsayt kuralı sil baştan! IFAB hazırlığa başladı ofsayt kuralı baştan aşağı değişiyor

Ofsayt kuralı sil baştan! IFAB hazırlığa başladı ofsayt kuralı baştan aşağı değişiyor

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Ofsayt kuralı sil baştan! IFAB hazırlığa başladı ofsayt kuralı baştan aşağı değişiyor

Spor Haberleri

Futbolun en çok tartışılan konularından biri olan ofsayt kuralı, baştan aşağı değişiyor. IFAB yeni kuralı test etti ve iki ülkede uygulamaya sokacak. Test ülkelerinin ardından diğer futbol ülkelerinde de kural uygulanmaya başlayacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda ofsayt kuralında değişikliğe gidiyor. Yeni kuralla birlikte ofsayt durumunun daha net bir şekilde belirlenmesi ve tartışmaların azaltılması hedefleniyor.

Daha önce test edilen yeni ofsayt kuralıyla ofsayt kararlarının sayısını yarı yarıya azalttığı tespit edildi. 

ARTIK TÜM VÜCUT ÖNDEYSE OFSAYT

Güncel kuralar göre; hücum eden takımın en ilerisindeki futbolcu, karşı takamın defans oyuncusundan daha yakın olamıyor. Savunmacıyla aynı hizada olsa bile kolu, bacağı, kafası, omzu daha ilerde olursa yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından tespit edilerek ofsayt kararı veriliyor. 

Ofsayt kuralı sil baştan! IFAB hazırlığa başladı ofsayt kuralı baştan aşağı değişiyor - 1. Resim

 

Ancak yeni kural bu durumu biraz daha esnetecek. Yeni kuralda hücum oyuncusunun küçük bir kısmı dahi rakip savunmayla aynı hizada olursa ofsayt kararı çıkmayacak. Yarı otomatik sistem de bundan böyle bu esası dikkate alacak. 

Yapılan bu değişikliğin oyuna ve tartışmalara nasıl yansıdığı incelenecek. Ayrıca rekabet ortamı da korunmaya çalışılacak. 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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