Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Süper Lig şampiyonu Galatasaray mı Fenerbahçe mi olacak? Yüzdesine kadar böyle açıkladılar

Süper Lig şampiyonu Galatasaray mı Fenerbahçe mi olacak? Yüzdesine kadar böyle açıkladılar

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig şampiyonu Galatasaray mı Fenerbahçe mi olacak? Yüzdesine kadar böyle açıkladılar

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı 2 puan farkı, her geçen gün biraz daha artarak devam ediyor. İki ezeli rakipten hangisinin sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceği merak ediliyor. Futbola dair istatistikler yayınlayan bir internet sitesi, Süper Lig şampiyonuna dair yüzdeyi paylaştı. Peki şampiyon kim olacak? İşte detaylar...

Süper Lig'de artık son düzlüğe girildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet her geçen hafta biraz daha artıyor, iki takımın da kaybetme lüksü yok. İki ezeli rakibin arasındaki puan farkı ise 2. Şimdi tüm sporseverlerin gözü Süper Lig zirvesindeki bu yarışta.

Avrupa'dan ve dünyadan pek çok lig hakkında yaptığı tahminlerle bilinen Euro Club Index, Süper Lig şampiyonluğuna dair yüzde tahminlerini paylaştı. Bu yüzde hesabına göre yüzde 66 tahminle Süper Lig'de şampiyonluk ipini o takım göğüsleyecek.

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONU

Sitenin tahminine göre Galatasaray'ın şampiyonluk oranı yüzde 66. Fenerbahçe'nin ise yüzde 34.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray mı Fenerbahçe mi olacak? Yüzdesine kadar böyle açıkladılar - 1. Resim

Yine sitenin Süper Lig'e için yaptığı tahminlere göre küme düşecek takımlar;

-Gaziantep FK yüzde 15.9, Fatih Karagümrük yüzde 27.3, Pendiksporyüzde 45.4, İstanbulspor yüzde 100.

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar krizi bitmek bilmiyor! Bu kez sorun 3.5 milyon euro! Oynasa bir dert oynamasa bir dert! - SporBeşiktaş'ta Aboubakar krizi bitmek bilmiyorAcun Ilıcalı çok istemişti! Hull City'e Fenerbahçe'den bir transfer daha! 5 yıllık dönem sona erdi - SporAcun Ilıcalı çok istemişti! Hull City'e Fenerbahçe'den bir transfer daha! 5 yıllık dönem sona erdiMircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması! Fernando Santos'a yol göründü - SporMircea Lucescu'dan şaşırtan itiraf50 milyon + Arda Güler! Real Madrid o isim için gözünü kararttı Arda'yı takasla gönderiyor! İşte Güler'in yeni takımı - SporMadrid takasla Arda'yı gönderiyor! Yeni takımıSzymanski için 30 milyon euro! Avrupa devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu - Sporİtalyan devi Szymanski için İstanbul'a geliyorTürkiye'de de forma giymişti! Cinsel istismar suçundan 9 yıl ceza alan Robinho evinde yaka paça tutukalndı - SporDünya yıldızı eski futbolcu cinsel istismardan tutuklandıBosna Hersek'e EURO 2024 şoku! Dzeko ve arkadaşları hayal kırıklığına uğradı - SporBosna Hersek'e EURO 2024 şoku! Dzeko ve arkadaşları hayal kırıklığına uğradıAdım adım Süper Lig'e! İlkay Gündoğan için şimdiden söz kesildi transferi bitti! İşte yeni takımı - Sporİlkay için şimdiden söz kesildi, transferi bittiSana ne oldu Mesut! Son halini görenler dönüp bir daha baktı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil... - SporSon halini görenler dönüp bir daha bakıyorRıza Çalımbay teklifi duyurdu! İlk defa milli takım çalıştıracak - SporRıza Çalımbay teklifi duyurdu! İlk defa milli takım çalıştıracak
Sonraki Haber Yükleniyor...