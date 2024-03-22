Süper Lig şampiyonu Galatasaray mı Fenerbahçe mi olacak? Yüzdesine kadar böyle açıkladılar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı 2 puan farkı, her geçen gün biraz daha artarak devam ediyor. İki ezeli rakipten hangisinin sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceği merak ediliyor. Futbola dair istatistikler yayınlayan bir internet sitesi, Süper Lig şampiyonuna dair yüzdeyi paylaştı. Peki şampiyon kim olacak? İşte detaylar...

Süper Lig'de artık son düzlüğe girildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet her geçen hafta biraz daha artıyor, iki takımın da kaybetme lüksü yok. İki ezeli rakibin arasındaki puan farkı ise 2. Şimdi tüm sporseverlerin gözü Süper Lig zirvesindeki bu yarışta.

Avrupa'dan ve dünyadan pek çok lig hakkında yaptığı tahminlerle bilinen Euro Club Index, Süper Lig şampiyonluğuna dair yüzde tahminlerini paylaştı. Bu yüzde hesabına göre yüzde 66 tahminle Süper Lig'de şampiyonluk ipini o takım göğüsleyecek.

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONU

Sitenin tahminine göre Galatasaray'ın şampiyonluk oranı yüzde 66. Fenerbahçe'nin ise yüzde 34.

Yine sitenin Süper Lig'e için yaptığı tahminlere göre küme düşecek takımlar;

-Gaziantep FK yüzde 15.9, Fatih Karagümrük yüzde 27.3, Pendiksporyüzde 45.4, İstanbulspor yüzde 100.