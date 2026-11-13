Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından ekim ayının son günlerinde düzenlenen ÖGG 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçlarının kasım ayı ortasında açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 24 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyurunun ardından adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve başarılı olup olmadıklarını resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? (EGM 123.Dönem ÖGG sınav sonuç sorgulama)

123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

123. Dönem ÖGG sonuç tarihinin ayrıntıları yayımlanan kılavuzla paylaşılmıştı. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilmişti. Yapılan bilgilendirmeye göre, ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların bugün saat 18.00'e kadar erişime açılması bekleniyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuç sorgulama ekranına giriş yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve ekranda yer alan güvenlik kodunu ilgili alanlara yazarak sınavda aldıkları puanları öğrenebilecek.

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