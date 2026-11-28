Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru takvimi ve branşlara göre kontenjan dağılımı belli oldu. Yayımlanan ilana göre, 2026 MEB-AGS sonuçlarına göre yapılacak hazırlık eğitimi başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Peki, öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak, bitecek?

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Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanlarına ilişkin kontenjanlar belirlendi.

Adayların, başvuracakları alan için 2026 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek. Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek.

Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek ve yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.

Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 15 bin atama branş dağılımı

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI

Başvurular, 9 Aralık'ta başlayacak, 15 Aralık Salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek, süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJAN DAĞILIMI

Hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için alan ve kontenjan dağılımı belirlendi.

Bu kapsamda en fazla kontenjan ayrılan ilk 5 alan sırasıyla 3 bin 976 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, 1.101 kontenjanla İngilizce, 1.059 kontenjanla rehberlik ve 1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi oldu.

Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek.

Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

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