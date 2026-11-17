Millî Eğitim Bakanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler, belirlendi.

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Öğretmenlerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını teşvik etmek, duygu ve düşüncelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla ifade etmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenler katıldı.



Öğretmenlerin mesleki birikimlerini, sanatsal duyarlıklarını ve hayata bakışlarını objektiflerine yansıttığı yarışmada, il millî eğitim müdürlüklerince yapılan ön elemenin ardından Bakanlığa gönderilen 979 eser, seçici kurul tarafından değerlendirildi.

DERECEYE GİREN ÖĞRETMENLER

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda İstanbul'dan Türkçe Öğretmeni Nurten Öztürk birinci, Kocaeli'den Coğrafya Öğretmeni Murat İbranoğlu ikinci, Bursa'dan Sınıf Öğretmeni İlyas Malçok ise üçüncü oldu.



Denizli'den İngilizce Öğretmeni Ali Demir, Trabzon'dan İngilizce Öğretmeni Mehmet Kamman ve Ordu'dan Sınıf Öğretmeni Mustafa Koç da mansiyon ödülüne layık görüldü.



Yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödülleri, Ankara'da düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı'nda takdim edilecek.

Öğretmen Gözüyle fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

50 FOTOĞRAF SERGİLENECEK

Yarışmada dereceye giren, mansiyon ödülü alan ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan 50 fotoğraf, 24 Kasım 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak.



Öğretmenlerin gözünden hayatın farklı anlarını, insan hikâyelerini ve toplumsal yaşamı yansıtan fotoğraflar, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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