24 Kasım Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler tatil durumuna ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. 2026 yılında salı gününe denk gelen Öğretmenler Günü nedeniyle okulların açık olup olmayacağı, derslerin devam edip etmeyeceği ve kamu kurumlarında çalışma düzeninin değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Peki, Öğretmenler Günü yarım gün mü, 24 Kasım okullar tatil olacak mı? Yarın okullarda ders işlenecek mi? İşte cevapları...

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Ülkemizde her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, eğitim camiasının en anlamlı özel günleri arasında yer alıyor. Öğretmenlerin emeklerini, eğitimde üstlendikleri sorumluluğu ve toplumun geleceğine katkılarını hatırlatan bu özel gün, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, Öğretmenler Günü yarım gün mü, 24 Kasım okullar tatil olacak mı?

Öğretmenler Günü yarım gün mü, 24 Kasım okullar tatil olacak mı?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Ulusal bayram ve genel tatil günlerini düzenleyen mevzuatta Öğretmenler Günü için ayrı bir tatil uygulaması yer almıyor. Bu nedenle Öğretmenler Günü'nde yarım gün veya tam gün olarak okullar tatil edilmeyecek.

Öğretmenler Günü yarım gün mü, 24 Kasım okullar tatil olacak mı?

24 KASIM OKULLAR TATİL OLACAK MI?

24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü'nde okullar tatil olmayacak. Dersler normal düzeninde devam edecek.

Bankalar, kamu kurumları, hastaneler, kargo şirketleri ve özel sektör iş yerleri de kendi çalışma takvimleri doğrultusunda hizmet vermeye devam edecek. Öğretmenler Günü dolayısıyla genel bir resmi tatil veya yarım gün mesai uygulaması yapılmayacak.

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