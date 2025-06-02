Okullarda devamsızlık ile not garantisi! Hayalet sınıf nedir?

Bazı özel okullarda öğrenciler, okula gitmeden not alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB belirli bir ücret karşılığında devamsızlık ve not garantisi sunan “hayalet sınıf” skandalına el atarak diplomaları iptal etmeye başladı. Peki hayalet sınıf nedir?

Son yıllarda özel okullarda hızla yayılan bir uygulama, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Bazı özel okullarda lise son sınıf öğrencilerinin “hayalet sınıf” adı verilen sistemle, okula hiç gitmeden mezun edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Üstelik bu sistemle öğrencilere not garantisi de veriliyor. Peki hayalet sınıf nedir, hangi öğrencilerin diploması iptal edilecek?

HAYALET SINIF NEDİR?

Hayalet sınıf, öğrencilerin okula fiziksel olarak devam etmemesine rağmen sistemde eğitime devam ediyormuş gibi gösterilerek derslerden başarılı notlarla geçirildiği yasadışı bir uygulamayı ifade eder. Genellikle lise son sınıf öürencileri için uygulanan bu yöntemle, belirli bir ücret karşılığında devamlılık şartı aranmadan mezun ediliyor.

HAYALET ÖĞRENCİ KİMDİR?

Hayalet öğrenci, açık liseye geçişin zorlaşması nedeniyle son sınıfta özel okula kayıt yaptırarak yüz yüze eğitime hiç katılmadan, sınavlara bile girmeden diploma alan kişileri kapsar. Bu öğrenciler çoğunlukla yüksek notlarla mezun edilmekte ve üniversiteye girişte avantaj elde etmektedir.

HAYALET SINIF SİSTEMİ NEDEN UYGULANIYOR?

Bazı öğrenciler açık liseye geçiş yapamadıkları veya düzenli eğitime devam etmek istemedikleri için özel okulları tercih etmeye başladı. Bu noktada bazı özel okullarda yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen para karşılığında “hayalet sınıf” sistemini uyguluyor.

Bu sistemle öğrenci okula gitmeden not alıyor, karnesi düzenleniyor ve mezuniyet işlemleri tamamlanıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİPLOMALARI İPTAL EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, hayalet öğrenci olarak mezun olan öğrencilerin diplomalarını iptal edilmeye başladı. Aynı zamanda hayalet sınıf uygulamasını tespit ettiği okullara ciddi yaptırımlar uyguluyor.

HAYALET SINIF NEREYE ŞİKAYET EDİLİR??

Veliler ve öğrenciler, bu yasa dışı uygulamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikayet edebiliyor. Bakanlık, gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor ve denetimleri artırarak hayalet sınıf sistemini ortadan kaldırmayı hedefliyor.