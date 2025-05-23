Okullarda son hafta devamsızlık yazılacak mı? Bayram tatili planları başladı!

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmama kararı ve yaz tatiliyle arasında iki hafta olması okullardaki son durumu gündeme getirdi. Bayram tatilinde memleketine ve şehir dışına gitmeyi planlayanlar son hafta devamsızlık yazılıp yazılmayacağını araştırmaya başladı.

Okulların son haftasında yoklama alınıp alınmayacağı bayram tatilinde şehir dışında olacaklar tarafından merak ediliyor. Yaz tatiline kısa bir zaman kala Kurban Bayramı tatilinin uzatılmayacağı açıklandı. Okulların kapanması ile bayram arasında iki hafta olması son hafta devamsızlık yazılma durumunu gündeme getirdi.

OKULLARDA SON HAFTA DEVAMSIZLIK YAZILACAK MI?

Bayram tatilinde şehir dışına çıkacak öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen “devamsızlık yazılacak mı?” sorusu gündemdeki yerini aldı. Özellikle Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olması okullarda son hafta devamsızlık yazılıp yazılmayacağını gündeme getirdi.

Bakanlık, karne haftasında devamsızlık yazılmayacağına ilişkin kesin bir karar açıklamadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi okul yönetimleri, son hafta ders işlenmeyeceği gerekçesiyle yoklamayı esnek tutabiliyor.

KARNE GÜNÜ YOKLAMA ALINACAK MI?

Karne basım işlemleri karne gününde tamamlandığı için, o gün okullarda yoklama alınmıyor. Bu nedenle karne günü okula gitmeyen öğrencilerin sistemde devamsız görünmüyor. Ancak öğrencinin karnesini alabilmesi için fiziksel olarak okulda bulunması gerekiyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda karneler 20 Haziran Cuma günü dağıtılacak. Yaz tatili ise 23 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Haziran ayına gün gün yaklaşırken okulların kapanacağı tarih gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak. Öğrenciler bu günde karnelerini alıp yaz tatiline başlayacak.