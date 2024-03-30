Okuma yazma bilmeyen seçmenlere, oy kullanırken yanında akrabası veya yakını yardımcı olabilir mi?

Okuma yazma bilmiyorum, oy kullanırken akrabam bana yardımcı olabilir mi, sorusu yerel seçimlere saatler kala araştırılıyor. Okuma yazması olmayan seçmenlerin nasıl oy kullanacağı merak konusu. Konuyla ilgili YSK açıklaması haberimizde. Okuma yazma bilmeyen seçmen nasıl oy kullanır? Oy kullanırken yanında akrabası veya tanıdığı yardımcı olabilir mi? İşte detaylar...

Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek yasak mı, sorusuna cevap aranıyor. Yüksek Seçim Kurulu konu hakkında açıklama yaptı, ve okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanır sorusunu da cevaplandırdı. Yarın milyondan fazla seçmen sandığa gidecek. Peki, okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanacak? Okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanır, yakınından yardım alabilir mi?

OKUMA YAZMA BİLMEYEN SEÇMENLER NASIL OY KULLANIR?

YSK'ya göre, okuma yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez. Seçmen kendi oyunu kendi kullanır.

Okuma yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatır.