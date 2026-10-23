EuroLeague’de mücadele eden Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, normal sezonun 7. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun iki güçlü ekibini buluşturacak mücadelede sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek ve üst sıralardaki yerini korumak için parkeye çıkacak. Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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EuroLeague sezonuna etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Tarfin, ilk üç karşılaşmasını kazanarak dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, daha sonra Panathinaikos deplasmanında mağlubiyet yaşasa da Zalgiris ve Partizan karşısında aldığı galibiyetlerle yeniden çıkışa geçti. Avrupa Ligi'nde geride kalan altı maçta beş kez kazanan Fenerbahçe ligde üst sıralarda yerini koruma hedefinde. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir?

Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir?

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

EuroLeague'in 7. haftasında oynanacak Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Maç şifreli olarak abonelik üzerinden izlenebilecek.

Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir?

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos arasındaki EuroLeague 7. hafta mücadelesi, 23 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Yunanistan'daki Sunel Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati TSİ 21.15 olarak açıklandı.

Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir?

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE GEÇMİŞ MAÇLAR

Fenerbahçe Olympiacos ile karşı karşıya geldiği 37 maçın 18’ini kazandı.

2025-26 - Final Four - Olympiacos 79-61 Fenerbahçe Beko

2025-26 - Normal sezon - Olympiacos 104 - 87 Fenerbahçe Beko

2025-26 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 88-80 Olympiacos

2024-25 - Normal sezon- Olympiacos 77-87 Fenerbahçe Beko

2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 82-71 Olympiacos

2023-24 - Final Four - Olympiacos 87-84 Fenerbahçe Beko

2023-24 - Normal sezon - Olympiacos 84-81 Fenerbahçe Beko

2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 79-77 Olympiacos

2022-23 – Play-off - Olympiacos 84-72 Fenerbahçe Beko

2022-23 – Play-off - Fenerbahçe Beko 73-69 Olympiacos

2022-23 – Play-off - Fenerbahçe Beko 71-72 Olympiacos

2022-23 – Play-off - Olympiacos 78-82 Fenerbahçe Beko

2022-23 – Play-off - Olympiacos 79-68 Fenerbahçe Beko

2022-23 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 73-93 Olympiacos

2022-23 - Normal sezon - Olympiacos 94-67 Fenerbahçe Beko

2021-22 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 94-80 Olympiacos

2021-22 - Normal sezon - Olympiacos 67-65 Fenerbahçe Beko

2020-21 - Normal sezon - Olympiacos 71-76 Fenerbahçe Beko

2020-21 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 84-77 Olympiacos

2019-20 - Normal sezon - Olympiacos 87-96 Fenerbahçe Beko

2018-19 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 90-75 Olympiacos

2018-19 - Normal sezon - Olympiacos 72-73 Fenerbahçe Beko

2017-18 - Normal Sezon - Olympiacos 95-70 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 - Normal Sezon - Fenerbahçe Doğuş 83-90 Olympiacos

2016-17 - Final Four - Fenerbahçe 80-64 Olympiacos

2016-17 - Normal Sezon - Fenerbahçe 67-64 Olympiacos

2016-17 - Normal Sezon - Olympiacos 71-62 Fenerbahçe

2014-15 - Top 16 - Olympiacos 64-73 Fenerbahçe Ülker

2014-15 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 68-74 Olympiacos

2013-14 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 78-74 Olympiacos

2013-14 - Top 16 - Olympiacos 95-82 Fenerbahçe Ülker

2012-13 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 73-78 Olympiacos

2012-13 - Top 16 - Olympiacos 82-71 Fenerbahçe Ülker

2011-12 - Normal Sezon - Fenerbahçe Ülker 86-70 Olympiacos

2011-12 - Normal Sezon - Olympiacos 81-74 Fenerbahçe Ülker

2010-11 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 65-80 Olympiacos

2010-11 - Top 16 Olympiacos 70-84 Fenerbahçe Ülker

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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