Ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? Sınıfta kalma şartları neler?

2025 eğitim ve öğretim yılı 20 Haziran’da sona erecek. Karnelerin verileceği bu tarihle birlikte öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Okulların tatile girmesine kısa bir süre kala, milyonlarca öğrenci ve veli ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı sorusunun cevabını merak ediyor. Okulların kapanmasına son 10 gün kala devamsızlıktan sınıfta kalma şartları araştırılmaya başlandı.

ORTAOKULDA DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMA VAR MI?

2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesine kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konuların başında devamsızlık kuralları geliyor.

Ortaokul kademesindeki öğrenciler için ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma var mı sorusu sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel yönetmeliğe göre ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için devamsızlıktan dolayı doğrudan sınıfta kalma uygulaması bulunmuyor.

KAÇ GÜN DEVAMSIZLIK YAPILIRSA SINIFTA KALINIR?

Devamsızlık süresi Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikleri ile belirli sınırlar içerisinde tutulmuştur. Genel kural olarak, özürsüz devamsızlık 10 günü geçmemelidir. Toplam devamsızlık süresi ise 30 günü aştığında öğrenciler (9-12. sınıf ortaöğretim düzeyi) başarısız sayılabiliyor.

Bazı özel şartlarda ise bu sürelere esneklik tanınabiliyor. Örneğin birinci derece yakınının vefatı gibi zorunlu hallerde özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek koşuluyla toplam devamsızlık 40 güne kadar çıkabiliyor.

Uzun süreli hastalık, organ nakli, sosyal hizmet koruması altında olma ya da tutukluluk gibi durumlarda bu süre 60 güne kadar uzatılabiliyor. Özel eğitim öğrencileri içinse özürsüz devamsızlık hakkı 20 gün, toplam devamsızlık hakkı ise 70 gün olarak belirlenmiş durumda. Bu durumlar haricinde devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler derslere devam edemez ve sınavlara katılamaz.

5, 6, 7, 8. SINIFTA KALMA VAR MI?

Ortaokul seviyesindeki 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için devamsızlıktan dolayı doğrudan sınıf tekrarı söz konusu değil. Fakat ders notlarına göre sınıf geçme değerlendirmesi de yapılıyor. Öğrencilerin yıl sonu başarı ortalaması 45 puanın altına düştüğünde sınıf geçip geçemeyeceklerine Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar veriyor.

Kurul öğrencinin tüm derslerdeki genel durumunu, gelişimini ve sınıf içindeki performansını değerlendirerek geçiş sürecine dair karar verir. Bu nedenle yalnızca devamsızlık değil genel akademik başarı da sınıf geçişinde belirleyici oluyor.