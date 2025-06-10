2026 okullar ne zaman açılacak? 2026 MEB Eğitim-Öğretim Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni yakından ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmen açıkladı. Yaz tatilinin ne zaman sona ereceği, okulların hangi tarihte açılacağı ve ara tatillerin hangi haftalarda yapılacağı merakla beklenirken, yeni dönemle ilgili tüm detaylar belli oldu.

2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026 yılında okulların ne zaman açılacağı, öğrenci ve veliler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından yeniden sınıflarına dönecek. Okul öncesi, 1. sınıf ve lise hazırlık öğrencileri için uyum haftası uygulaması kapsamında okula başlama süreci bir hafta öne çekilebiliyor. Bu kapsamda söz konusu öğrenciler için 1 Eylül 2025 itibarıyla uyum programlarının başlaması bekleniyor.

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte tüm Türkiye genelinde resmi olarak eğitim öğretim faaliyetleri aktif hale gelecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde yaz tatilinin sona ereceği tarih, öğrenciler ve veliler için büyük önem taşıyor. Yaz tatili 2024-2025 eğitim döneminin 20 Haziran 2025 tarihinde sona ermesiyle başlayacak ve yaklaşık üç ay sürecek. Bu uzun dinlenme sürecinin ardından tatil 7 Eylül 2025 Pazar günü itibarıyla sona erecek. 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ise milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili yeniden çalacak.

2026 ARA TATİLLER VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili uygulanacak.

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak.

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2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. 26 Haziran'dan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Yaklaşık üç ay sürecek tatil döneminde öğrenciler eğitim faaliyetlerine ara vererek dinlenme, tatil ve çeşitli sosyal etkinliklere katılma fırsatı bulacak.

Öğretmenler ise yaz tatilinin ilk haftasında mesleki gelişim seminerlerine katıldıktan sonra yaz tatiline başlayacak. 2026 yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yeni eğitim öğretim yılı için hazırlık süreci tekrar başlayacak.