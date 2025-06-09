3 ay tatil ne zaman, okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2025 yaz tatili

2024-2025 eğitim öğretim yılı hız kesmeden devam ederken, milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaz tatili için geri sayıma geçmiş durumda. Yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatilinin ne zaman başlayacağı, bu yılın akademik takvimine göre netlik kazandı. 3 ay tatil ne zaman, okulların kapanmasına kaç gün kaldı merakla araştırılıyor.

3 AY TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sürerken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaz tatilinin başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre 3 ay tatil 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Haziran ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler "Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?" sorusunu daha sık sormaya başladı. 20 Haziran Cuma günü yaz tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler derslerine ara verecek. Bugünden itibaren okulların kapanmasına tam 11 gün kaldı.

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YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2025 yılı yaz tatili 20 Haziran’da başlayarak yaklaşık üç ay sürecek. Öğrenciler uzun bir tatil boyunca dinlenme imkanı bulacak. Ara tatil takvimi ise yıl içerisinde belirli periyotlarda uygulanmaya devam etti.

Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erdi.

OKULLAR ERKEN KAPANACAK MI?

Veliler tarafından dile getirilen "Okullar erken kapanacak mı?" sorusu kamuoyunun gündemine oturmuş durumda. Konuya ilişkin açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. Bakan Tekin, erken kapanma ihtimalinin hem pedagojik hem de hukuki olarak mümkün olmadığını net bir dille ifade etti.

Mevzuata göre öğrencilerin bir eğitim yılında 180 gün okula devam etmesi gerektiğini hatırlatan Tekin, bu sürenin tamamlanmaması durumunda öğrencilerin eksik kazanımlarla bir üst sınıfa geçeceğini belirtti.

Özellikle sınav senesinde olan 8. ve 12. sınıflar için bunun ciddi akademik sorunlara neden olacağına dikkat çeken Tekin, Kurban Bayramı nedeniyle sadece dört günlük bir tatil yaşanacağını, ardından eğitimin devam edeceğini vurguladı. Yaz tatili takvime uygun şekilde 20 Haziran'da başlayacak.