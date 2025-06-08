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Yarın okullar tatil mi? Son dakika okulların açık olma durumu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yarın okullar tatil mi? Son dakika okulların açık olma durumu!
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Kurban Bayramı tatilinin yarın bitecek olması, milyonlarca öğrenciyi 9 Haziran Pazartesi okullar tatil mi sorusuna yöneltti. Yaz tatilinin hemen öncesine denk gelen bu resmi tatilin kaç gün süreceği ve yarın okulların tatil olma durumu merak konusu oldu.

İlkokuldan liseye kadar binlerce öğrenci, Kurban Bayramı’nın biteceği tarih ile yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Bayram tatilinin sonlarına gelirken devamsızlık hakkı olmayan öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre 9 Haziran Pazartesi günü Kurban Bayramı’nın son günü olması nedeniyle okullar tatil olacak. Okullarda ilk ders zili 10 Haziran Salı günü çalacak.

Yarın okullar tatil mi? Son dakika okulların açık olma durumu! - 1. Resim

9 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Haziran Pazartesi günü Türkiye genelinde resmi tatil olacak. Kurban Bayramı’nın son gününde tüm ilk ve ortaöğretim kurumları kapalı olacak. Okullarda eğitime Salı günü devam edilecek.

Yarın okullar tatil mi? Son dakika okulların açık olma durumu! - 2. Resim

YARIN OKULLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı 4.5 gün resmi tatil olarak kutlanacak. Bu kapsamda 9 Haziran Pazartesi günü okullar, eczaneler, sağlık ocakları ve bankalar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek.

9 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre dört gün süren bayram tatili 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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