Son hafta yoklama alınır mı, okullarda yoklama alınacak mı? Okulların kapanmasına 10 gün kaldı!

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli “Okullarda son hafta yoklama alınır mı?” sorusunun cevabını merak ediyor. Kurban Bayramı tatilinin ardından okulların bir süre daha açık kalacak olması şehir dışı planları yapan öğrenciler için devamsızlık durumunu yeniden gündeme taşıdı.

SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler “Son hafta okula gitmezsem devamsızlık yazılır mı?” sorusunu sıkça gündeme getiriyor. Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran tarihlerine denk gelmesi ve tatilin hemen ardından okulların yaklaşık 2 hafta daha açık kalacak olması yoklama uygulamalarını yeniden tartışmaya açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yoklama alınmamasına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak mevcut mevzuata göre eğitim yılı bitene kadar okullarda yoklama alınması gerekiyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda bazı okul yöneticilerinin son hafta yoklama konusunda daha esnek davrandığı görülse de bu durum tamamen okul yönetiminin inisiyatifine bırakılıyor.

Öğrencilerin son hafta devamsızlık yaşamamaları için okul idareleriyle doğrudan iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

OKULLARDA YOKLAMA ALINACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yönetmelikler doğrultusunda, öğretim yılı tamamlanana kadar okullarda yoklama işlemi yapılmaya devam edecek. Son haftalarda derslerin daha serbest geçtiği ve yoğun akademik programın hafiflediği bilinse de yoklamaların alınmayacağı resmi makamlarca açıklanmadı.

MEB tarafından yoklamaların durdurulmasına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadığı için, öğretmenlerin günlük yoklama alması ve öğrencilerin devamsızlıklarının e-Okul sistemine işlenmesi bekleniyor.

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KARNE GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

20 Haziran 2025 Cuma günü dağıtılacak olan karnelerle birlikte eğitim öğretim yılı sona erecek. Karne günü, çoğu okulda ders işlenmediği ve karnelerin sabah saatlerinde hazırlandığı için yoklama genellikle alınmıyor.

Fakat öğrencilerin karnelerini teslim alabilmeleri için fiziken okulda bulunmaları gerekiyor. Dolayısıyla karne gününde okula gidemeyecek öğrencilerin ve velilerin önceden okul idaresiyle görüşmeleri önem taşıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek. 20 Haziran itibarıyla yaz tatili başlayacak.

Kurban Bayramı tatilinden sonra okulların yaklaşık iki hafta daha açık kalacak olması nedeniyle bu süre zarfında okula devam zorunluluğu sürecek. Yaz tatilinin resmi olarak başlaması ise karne gününü takip eden hafta itibarıyla gerçekleşmiş olacak. Öğrencilerin bu süreyi dikkate alarak devamsızlık durumlarını kontrol etmeleri ve okul yönetimleriyle koordineli hareket etmeleri öneriliyor.