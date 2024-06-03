Ortaokulda ortalaması düşük olanların sınıf tekrarına ŞÖK karar veriyor
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Okulların kapanmasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler ortaokulda sınıfta kalma var mı sorusuna cevap aramaya başladı. 14 Haziran'da eğitim ve öğretim yılının sona ererken öğrencilerin gündeminde devamsızlıktan kalma olup olmadığı merak ediliyor.
14 Haziran'da 2024 eğitim ve öğretim yılı sona ererken öğrencilerin gündeminde ortaokulda sınıfta kalma olup olmadığı yer aldı. 5,6,7,8. sınıfta tekrar olup olmadığına dair detaylar...
ORTAOKULDA KALMA VAR MI?
MEB Yönetmeliğine göre 5,6,7 ve 8'nci sınıflarda kalma yok. Ortaokulda ortalaması 45'ten düşük olan öğrencilerin sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu ŞÖK karar vermekte.
Aynı şubede ders veren öğretmenler ve rehberlik öğretmenlerinden oluşan ŞÖK'ün açılımı Şube Öğretmenler Kurulu'dur.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran'da sona erecek. Okullar, 9 Eylül 2024 tarihinde açılacak.
MEB 2024-25 TAKVİMİ
Okulların açılması | 9 Eylül 2024
Birinci Dönem ara tatili |11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025
İkinci Dönem ara tatili | 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanması | 20 Haziran 2025
Kaynak: Türkiye Gazetesi