Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ortaokulda ortalaması düşük olanların sınıf tekrarına ŞÖK karar veriyor

Ortaokulda ortalaması düşük olanların sınıf tekrarına ŞÖK karar veriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ortaokulda ortalaması düşük olanların sınıf tekrarına ŞÖK karar veriyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların kapanmasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler ortaokulda sınıfta kalma var mı sorusuna cevap aramaya başladı. 14 Haziran'da eğitim ve öğretim yılının sona ererken öğrencilerin gündeminde devamsızlıktan kalma olup olmadığı merak ediliyor.

14 Haziran'da 2024 eğitim ve öğretim yılı sona ererken öğrencilerin gündeminde ortaokulda sınıfta kalma olup olmadığı yer aldı. 5,6,7,8. sınıfta tekrar olup olmadığına dair detaylar...

ORTAOKULDA KALMA VAR MI?

MEB Yönetmeliğine göre 5,6,7 ve 8'nci sınıflarda kalma yok. Ortaokulda ortalaması 45'ten düşük olan öğrencilerin sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu ŞÖK karar vermekte.

Aynı şubede ders veren öğretmenler ve rehberlik öğretmenlerinden oluşan ŞÖK'ün açılımı Şube Öğretmenler Kurulu'dur. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran'da sona erecek. Okullar, 9 Eylül 2024 tarihinde açılacak.

Ortaokulda ortalaması düşük olanların sınıf tekrarına ŞÖK karar veriyor - 1. Resim

MEB 2024-25 TAKVİMİ

Okulların açılması | 9 Eylül 2024
Birinci Dönem ara tatili |11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025
İkinci Dönem ara tatili | 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanması | 20 Haziran 2025

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Montella, İtalya maçı öncesi konuştu! 'Bazı oyuncuların hayallerini yarım bırakacağım'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yiğit Akü halka arzı 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak - HaberlerYiğit Akü halka arzı 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacakEbru Cündübeyoğlu, Çakallarla Dans 6 ve Kocan Kadar Konuş filmlerinde rol aldı - HaberlerEbru Cündübeyoğlu, Çakallarla Dans 6 ve Kocan Kadar Konuş filmlerinde rol aldıÇakallarla Dans 6 filminde Manolya’nın gençliğini Hande Helenka oynuyor - HaberlerÇakallarla Dans 6 filminde Manolya’nın gençliğini Hande Helenka oynuyorReal Madrid’e transfer olan Kylian Mbappé, santrafor mevkiinde oynuyor - HaberlerReal Madrid’e transfer olan Kylian Mbappé, santrafor mevkiinde oynuyorVizontele filmi 2001 yılında çekildi - HaberlerVizontele filmi 2001 yılında çekildiHoroz Lojistik halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 11 lot verdi - HaberlerHoroz Lojistik halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 11 lot verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...