Ortaokulda ortalaması düşük olanların sınıf tekrarına ŞÖK karar veriyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 23:01 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 23:16 - Güncelleme:

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Okulların kapanmasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler ortaokulda sınıfta kalma var mı sorusuna cevap aramaya başladı. 14 Haziran'da eğitim ve öğretim yılının sona ererken öğrencilerin gündeminde devamsızlıktan kalma olup olmadığı merak ediliyor.