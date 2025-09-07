Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Osimhen sakatlandı mı, Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Osimhen’in sağlık durumu merak ediliyor

Osimhen sakatlandı mı, Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Osimhen’in sağlık durumu merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osimhen sakatlandı mı, Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Osimhen’in sağlık durumu merak ediliyor
Victor Osimhen, Galatasaray, Liverpool, Sakatlık, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osimhen sakatlandı mı, Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı merak ediliyor. Galatasaray taraftarları, takımlarının yıldız forveti Victor Osimhen’in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Osimhen sakatlık durumu son dakika gelişmeleri...

Osimhen sakatlandı mı, Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı büyük bir merakla araştırılıyor. Nijerya Milli Takımı’nın Ruanda ile oynadığı 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Osimhen, oyunun ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Osimhen sakatlandı mı, Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Osimhen’in sağlık durumu merak ediliyor - 1. Resim

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nın Ruanda ile oynadığı 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandı. Mücadelenin 32. dakikasında ağrıları artan oyuncu, teknik ekibin kararıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yerine Cyriel Dessers oyuna dahil oldu. Osimhen’in sahayı erken terk etmesi, Galatasaray taraftarları arasında büyük endişe meydana getirdi.

Osimhen sakatlandı mı, Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Osimhen’in sağlık durumu merak ediliyor - 2. Resim

OSİMHEN GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen’in sakatlığı, yaklaşan Liverpool mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı ekipte soru işaretleri oluşturdu. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, oyuncunun ayak bileğinde ağrı hissettiğini ve net durumunun yapılacak muayene sonrası belli olacağını açıkladı. Osimhen’in Liverpool karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği henüz kesinlik kazanmadı.

Osimhen sakatlandı mı, Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Osimhen’in sağlık durumu merak ediliyor - 3. Resim

OSİMHEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Maç sonrasında açıklama yapan Chelle, Osimhen’in durumunun pazar günü gerçekleştirilecek detaylı muayene ile netlik kazanacağını duyurdu. Oyuncunun morali maç sırasında oldukça bozuk gözlemlendi ve sahayı terk ederken desteğe ihtiyaç duyduğu görüldü.

Galatasaray teknik ekibi, Nijerya’daki muayene sonuçlarına göre oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Osimhen sakatlandı mı, Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Osimhen’in sağlık durumu merak ediliyor - 4. Resim

OSİMHEN SAKATLIK DURUMU SON DAKİKA

Victor Osimhen’in sakatlığına dair henüz kesin teşhis konulmadı ama oyuncunun ayak bileğindeki ağrının şiddetli olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen’in kısa sürede iyileşerek takımını Liverpool maçında yalnız bırakmamasını bekliyor. Gelişmeler, oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlandığında netlik kazanacak, resmi açıklama ise Galatasaray tarafından yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olabilir mi? 7 Eylül KPSS giriş belgeleri yayınlandı2 tünel açma makinesi kazılara başladı! 28,5 kilometrelik Körfezray Metrosu'nda tarihi gün
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? 7 Eylül Avrasya Tüneli açılış saati araştırılıyor - HaberlerAvrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? 7 Eylül Avrasya Tüneli açılış saati araştırılıyorKPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olabilir mi? 7 Eylül KPSS giriş belgeleri yayınlandı - HaberlerKPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olabilir mi? 7 Eylül KPSS giriş belgeleri yayınlandıKPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu siler, KPSS'de yanlış doğru götürüyor mu? - HaberlerKPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu siler, KPSS'de yanlış doğru götürüyor mu?KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 7 Eylül 2025 KPSS'ye girerken yasak olan şeyler - HaberlerKPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 7 Eylül 2025 KPSS'ye girerken yasak olan şeylerKPSS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? 2025 KPSS sınav süresi - HaberlerKPSS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? 2025 KPSS sınav süresiGönül Dağı Ramazan diziden ayrıldı mı, Cihat Süvarioğlu diziden çıktı mı? - HaberlerGönül Dağı Ramazan diziden ayrıldı mı, Cihat Süvarioğlu diziden çıktı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...