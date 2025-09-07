Osimhen sakatlandı mı, Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı? Osimhen’in sağlık durumu merak ediliyor

Osimhen sakatlandı mı, Galatasaray Liverpool maçında oynayacak mı büyük bir merakla araştırılıyor. Nijerya Milli Takımı’nın Ruanda ile oynadığı 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Osimhen, oyunun ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nın Ruanda ile oynadığı 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandı. Mücadelenin 32. dakikasında ağrıları artan oyuncu, teknik ekibin kararıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yerine Cyriel Dessers oyuna dahil oldu. Osimhen’in sahayı erken terk etmesi, Galatasaray taraftarları arasında büyük endişe meydana getirdi.

OSİMHEN GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen’in sakatlığı, yaklaşan Liverpool mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı ekipte soru işaretleri oluşturdu. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, oyuncunun ayak bileğinde ağrı hissettiğini ve net durumunun yapılacak muayene sonrası belli olacağını açıkladı. Osimhen’in Liverpool karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği henüz kesinlik kazanmadı.

OSİMHEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Maç sonrasında açıklama yapan Chelle, Osimhen’in durumunun pazar günü gerçekleştirilecek detaylı muayene ile netlik kazanacağını duyurdu. Oyuncunun morali maç sırasında oldukça bozuk gözlemlendi ve sahayı terk ederken desteğe ihtiyaç duyduğu görüldü.

Galatasaray teknik ekibi, Nijerya’daki muayene sonuçlarına göre oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor.

OSİMHEN SAKATLIK DURUMU SON DAKİKA

Victor Osimhen’in sakatlığına dair henüz kesin teşhis konulmadı ama oyuncunun ayak bileğindeki ağrının şiddetli olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen’in kısa sürede iyileşerek takımını Liverpool maçında yalnız bırakmamasını bekliyor. Gelişmeler, oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlandığında netlik kazanacak, resmi açıklama ise Galatasaray tarafından yapılacak.