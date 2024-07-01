Osmangazi köprüsü geçiş ücretine zam geleceği haberleri İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından Osmangazi Köprüsü geçiş ücretine 2024 zam geleceği konuşuldu. Temmuz ayında Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam gelecek iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

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Yavuzyılmaz X hesabından ilk 6 ayında geçiş garantili köprü ve otoyollar için 18 milyar 593 milyon lira ödendiğini paylaşırken köprü ücretlerine zam geleceğini de paylaşırken Osmangazi Köprüsü ne kadar olacak, kaç TL sorusu vatandaşın gündeminde yer almıştı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirme ile zam iddialarının asılsız olduğu anlaşıldı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ZAM MI GELDİ, NE KADAR?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Temmuz ayından sonra köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini söylerken köprüler için 18 milyar 593 milyon lira ödendiğini açıklamıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise konuyla ilişkin iddiaları yalanladığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir. Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Yavuzyılmaz'ın X hesabında yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyollara 1 temmuz itibariyle kur ayarlaması geliyor. Hazinenin şirketlere garanti ettiği araç geçiş ücretleri artırılacak, şirketlerin kasası doldurulacak! 1 Temmuz 2024 itibariyleOsmangazi Köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 1.808 TL’ye çıkıyor.

Geçen araç ücreti 399 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete ödeyeceği fark tutarı 1.409 TL’ye çıkacak. Çanakkale Köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 740 TL’ye çıkıyor. Geçen araç ücreti 419 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete ödeyeceği fark tutarı 321 TL olacak. Avrasya Tüneli’nde garanti edilen geçiş ücreti 213 TL’ye çıkıyor.

Geçen araç ücreti 112 TL olarak kalacak ancak Hazinenin ödeyeceği fark tutarı 101 TL olacak. Yavuz Sultan Selim köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 180 TL’ye çıkıyor. Geçen araç ücreti 49 TL olarak kalacak ancak Hazinenin ödeyeceği fark tutarı 131 TL olacak."

AVRASYA TÜNELİ ÜCRETİ KAÇ TL 2024?

16 Mayıs itibarıyla güncellenen fiyatlara göre tek yön geçiş otomobiller için gündüz 112 TL, minibüsler için 168 TL, motosikletler için 43,70 TL olarak belirlendi.

Gece %50 indirimli olan ücretler otomobil için 56 TL, minibüs için 84 TL ve motosiklet için 21,85 TL oldu.