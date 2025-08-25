ÖSYM çöktü mü, ne zaman düzelecek? Giriş yapılamıyor uyarısı!

ÖSYM çöktü mü, sonuç sayfası neden açılmıyor merak edildi. ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2025’te açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından Aday İşlemleri Sistemi’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok öğrenci giriş yapamama problemiyle karşılaştı.

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) ve Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr), 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından yoğun bir ziyaretçi trafiğiyle karşılaştı.

Binlerce öğrencinin aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışması, “Beklenmeyen bir hata oluştu” veya “Bu siteye ulaşılamıyor” gibi uyarılarla sonuçlandı.

ÖSYM’den henüz resmi bir “çökme” açıklaması gelmese de bu tür erişim sorunlarının genellikle sistemdeki aşırı yoğunluktan kaynaklandığı belirtiliyor. Adayların sonuç sitesine erişebildiği kaydedildi.

ÖSYM SONUÇ EKRANI NE ZAMAN DÜZELECEK?

ÖSYM’nin AİS sisteminde yaşanan erişim sorunlarının ne zaman düzeleceğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Geçmiş yıllarda benzer yoğunluk dönemlerde sistemdeki yavaşlamaların genellikle birkaç saat içinde çözüldüğü biliniyor. Yoğunluk kaynaklı sorunların, kullanıcı trafiğinin azalmasıyla birlikte kendiliğinden düzelmesi bekleniyor.

ÖSYM TERCİH SONUÇLARINA NEDEN BAKAMIYORUM?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sisteme aynı anda binlerce öğrencinin erişmeye çalışması nedeniyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapamama sorunu yaşanabiliyor.

Bu yoğunluk, “Bağlantınız kesildi” veya “Hizmet kullanılamıyor” gibi hatalara yol açabilir. Ayrıca kullanıcıların internet bağlantılarında yaşanan sorunlar veya tarayıcı önbellek problemleri de erişim engeline neden olabiliyor.