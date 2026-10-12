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ÖSYM tarih verdi! HMGS 2026 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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ÖSYM tarih verdi! HMGS 2026 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖSYM tarih verdi! HMGS 2026 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 2026 oturumunun tamamlanması ardından gözler ÖSYM’nin sonuç takvimine çevrildi. Yayımlanan takvimde HMGS sonuç tarihine de yer verilmişti. Adaylar online sistem üzerinden sonuç sorgulaması yapabilecek. Peki, HMGS 2026 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) 27 Eylül 2026 tarihinde ÖSYM tarafından uygulandı. 120 sorudan oluşan sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç takvimi sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor.Yayımlanan takvime göre, HMGS 2026 sonuçları ÖSYM tarafından 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

HMGS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden aldıkları puan görüntüleyebilecek. Sonuç ekranına giriş yapmak isteyen adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

ÖSYM tarih verdi! HMGS 2026 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖSYM tarih verdi! HMGS 2026 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

HMGS NEDİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar (lisans alan kodu 3209 (Hukuk) olan adaylar) girebiliyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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