Oy kullanmama cezası nereye ödenir 2024?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mart 2024 14:45 - Güncelleme: 30 Mart 2024 14:45 - Güncelleme:

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Seçmenler oy kullanmama durumunda uygulanacak cezaları araştırmaya başladı. Oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cezai işlem uygulanmakta Peki, oy kullanmama cezası nereye ödenir 2024? Yerel seçimde oy kullanmamanın para cezası var mı, ceza nereye ödenir? İşte detaylar...