Oy kullanmama cezası nereye ödenir 2024?
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Seçmenler oy kullanmama durumunda uygulanacak cezaları araştırmaya başladı. Oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cezai işlem uygulanmakta Peki, oy kullanmama cezası nereye ödenir 2024? Yerel seçimde oy kullanmamanın para cezası var mı, ceza nereye ödenir? İşte detaylar...
31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. Peki, Oy kullanmamanın cezası nedir? Ceza nereye ödenir? Detaylar haberimizde...
CEZA NEREYE ÖDENİR?
Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.
OY KULLANAMAYAN KİŞİLER KİMLERDİR?
Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler.
Kaynak: Türkiye Gazetesi