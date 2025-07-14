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Özgür Kabadayı hangi partiden? Şile Belediye Başkanı tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özgür Kabadayı hangi partiden? Şile Belediye Başkanı tutuklandı
CHP, Şile Belediyesi, Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Tutuklama, Haber
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Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı. Özgür Kabadayı hangi partiden ve siyasi kariyeri dikkat çekiyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 şüpheli tutuklandı. Özgür Kabadayı hangi partiden, Şile Belediye Başkanı hangi partili konuları gündeme geldi. 

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR KABADAYI HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den aday olan Özgür Kabadayı, yüzde 51.88 oy alarak Şile Belediye Başkanı oldu. Şile Belediyesi CHP'li belediyedir. 

Özgür Kabadayı hangi partiden? Şile Belediye Başkanı tutuklandı - 1. Resim

ÖZGÜR KABADAYI NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan hakkında ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet aldıkları iddia ediliyor. 

Özgür Kabadayı hangi partiden? Şile Belediye Başkanı tutuklandı - 2. Resim

Belediyenin Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat Ali Şafak, yapı ruhsat verilmesi karşılığında 20 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalandı. 

Savcılık şüphelileri delilleri karartma ve diğer şüphelilere bilgi sızdırma riski taşıdığını belirterek  Belediye Başkanı Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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