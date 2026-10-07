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ÖZYES (BESYO) tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ÖZYES yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

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ÖZYES (BESYO) tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ÖZYES yerleştirme sonucu sorgulama ekranı
Başlık ResmiÖZYES (BESYO) tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ÖZYES yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

ÖZYES tercih sonuçları, spor bilimleri programlarını tercih eden adayların erişimine açıldı. BESYO yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar sonuç sorgulama ekranını araştırıyor.

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2026 Özel Yetenek Sınavı kapsamında yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. Spor bilimleri bölümlerine tercih yapan adaylar, yerleştirme durumlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden kontrol ediyor.

ÖZYES (BESYO) TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2026 ÖZYES yerleştirme sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren adayların erişimine açıldı. Yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri ve ilgili yükseköğretim programlarının kontenjanları doğrultusunda tamamlandı. Sonuçlara göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri ise 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

ÖZYES (BESYO) tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ÖZYES yerleştirme sonucu sorgulama ekranı
Başlık ResmiÖZYES (BESYO) tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ÖZYES yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

ÖSYM ÖZYES YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖZYES yerleştirme sonuçları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

ÖZYES TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör : İREM ÖZCAN
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