Panik atak öldürür mü, nasıl geçer?

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 Haziran 2025’te yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, 14 yaşındaki Afra Nur Günlü’nün panik atak sonucu hayatını kaybetmesine neden oldu. Panik atak, genellikle ölümcül olmasa da bu nadir olay, rahatsızlığın ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran 2025’te saat 02.17’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, fiziksel yıkımın ötesinde psikolojik etkileriyle de gündeme oturdu. Deprem sırasında panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afra Nur Günlü’nün ölümü, panik atağın ciddiyetini ve muhtemel risklerini tartışmaya açtı.

PANİK ATAK NEDİR?

Panik atak, ani ve yoğun korku veya kaygı nöbetleriyle kendini gösteren, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, terleme ve ölüm korkusu gibi belirtilerle ortaya çıkan psikolojik bir rahatsızlıktır.

PANİK ATAK ÖLDÜRÜR MÜ?

Panik atak, genellikle fiziksel olarak ölümcül bir durum olarak kabul edilmez ancak Muğla’da yaşanan olay bu rahatsızlığın nadir durumlarda ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini gösterdi. Uzmanlar, panik atağın doğrudan öldürücü olmadığını, ancak kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi belirtilerin, altta yatan bir kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini belirtiyor.

Muğla’da 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün, 5.8 büyüklüğündeki depremin tetiklediği yoğun korkuyla panik atak geçirerek hayatını kaybetmesi, uzmanlar tarafından “nadir ama mümkün” bir vaka olarak değerlendiriliyor.

Panik atağın özellikle gençlerde ve stresli durumlarda, örneğin deprem gibi doğal afetlerde, beklenmedik sonuçlara yol açabileceğini ortaya koydu. Panik atak sırasında vücudun “savaş ya da kaç” tepkisi, sempatik sinir sistemini harekete geçirerek kalp atışını hızlandırır ve kan basıncını artırır. Eğer kişi altta yatan bir sağlık sorunu taşıyorsa, bu yoğun fiziksel tepkiler risk oluşturabilir. Bu tür sağlık sorunları yaşayanların hastaneye başvurması öneriliyor.

PANİK ATAK NEDEN OLUR?

Panik atak, stresli durumlar (örneğin deprem), travma sonrası stres bozukluğu, kafein, fobiler veya genetik yatkınlık gibi faktörlerle tetiklenebilir.

PANİK ATAK NASIL GEÇER?

Panik atak, doğru yöntemlerle yönetilebilir ve tedavi edilebilir bir durumdur. Ancak erken müdahale ve bilinçli yaklaşımlar hayati önem taşır.

Atak sırasında uygulanabilecek en etkili yöntemlerden biri, 4-7-8 nefes tekniğidir: 4 saniye burundan nefes alın, 7 saniye nefesi tutun ve 8 saniye boyunca ağızdan yavaşça verin. Bu teknik, sinir sistemini sakinleştirerek sempatik tepkiden parasempatik (rahatlama) tepkiye geçişi sağlar. Ayrıca, atak anında gözleri kapatarak dış uyarıcıları azaltmak, kas gevşetme egzersizleri yapmak veya mutlu bir yeri zihninde canlandırmak, kaygıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Uzun vadeli tedavi için ise uzmana başvurulması öneriliyor.