Papa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı

Vatikan'da yeni papa seçimi için kardinaller Sistine Şapeli'ne kilitlendi. Bacadan yükselecek dumanın rengi ise Katolik dünyasının yeni liderinin seçilip seçilmediğini gösterecek. Papa seçildiğinde bacadan yükselen siyah veya beyaz renklerin anlamı merak ediliyor.

Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde toplanan kardinaller konklav sürecine alınmasıyla başlıyor. Papa Francis'in ölümünün ardından yeni papanın kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Tüm dünya ise şapelin bacasından çıkacak rengi takip ediyor. Papa seçildiğinde hangi renk duman olur, siyah ve beyaz rengin anlamı merak edilmekte.

PAPA SEÇİLDİĞİNDE HANGİ RENK DUMAN OLUR?

Papa seçimi, Katolik Kilisesi'nin en köklü geleneklerinden olan konklav süreciyle gerçekleşiyor. Sistine Şapeli'ne kapanan kardinallerin yaptığı gizli oylama sonucu papanın kim olacağı belli oluyor.

Oylamaların sonucu ise şapelin bacasından yükselen dumanla duyuruluyor. Eğer bir aday, kardinallerin üçte iki çoğunluğunu sağlayarak papa seçilirse şapelin bacasından beyaz duman yükselir.

Beyaz duman, "Habemus Papam" yani "Bir papamız var" duyurusunun habercisi olarak yeni papanın seçildiğini dünyaya duyurmak amacıyla çıkar.

PAPA SEÇİMİ SİYAH VE BEYAZ DUMANIN ANLAMI

Siyah ve beyaz duman, papa seçiminin ikonik sembollerinden biridir. Katolik dünyasına seçim sonucunu bildiren işarettir.

Konklav süresi boyunca dış dünyayla bağlantıları koparılan kardinaller, papanın seçildiğini ilk olarak dumanın rengiyle duyurur.

Dört kez gizli oylama yapılan konklavda her oylama turunun ardından oy pusulaları Sistine Şapeli'ndeki özel bir sobada yakılıyor.

Eğer oylama sonucunda hiçbir aday üçte iki çoğunluğu sağlayamazsa siyah duman yükseliyor. Siyah dumanda henüz papanın seçilmediği anlamına geliyor.

Beyaz dumanın yükseldiği an ise yeni papanın seçildiğini müjdeliyor. Beyaz dumanla birlikte Aziz Petrus Bazilikası'nda çanlar da çalınıyor.