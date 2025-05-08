Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Papa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı

Papa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Papa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatikan'da yeni papa seçimi için kardinaller Sistine Şapeli'ne kilitlendi. Bacadan yükselecek dumanın rengi ise Katolik dünyasının yeni liderinin seçilip seçilmediğini gösterecek. Papa seçildiğinde bacadan yükselen siyah veya beyaz renklerin anlamı merak ediliyor.

Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde toplanan kardinaller konklav sürecine alınmasıyla başlıyor. Papa Francis'in ölümünün ardından yeni papanın kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Tüm dünya ise şapelin bacasından çıkacak rengi takip ediyor. Papa seçildiğinde hangi renk duman olur, siyah ve beyaz rengin anlamı merak edilmekte. 

PAPA SEÇİLDİĞİNDE HANGİ RENK DUMAN OLUR?

Papa seçimi, Katolik Kilisesi'nin en köklü geleneklerinden olan konklav süreciyle gerçekleşiyor. Sistine Şapeli'ne kapanan kardinallerin yaptığı gizli oylama sonucu papanın kim olacağı belli oluyor.

Papa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı - 1. Resim

Oylamaların sonucu ise şapelin bacasından yükselen dumanla duyuruluyor. Eğer bir aday, kardinallerin üçte iki çoğunluğunu sağlayarak papa seçilirse şapelin bacasından beyaz duman yükselir. 

Papa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı - 2. Resim

Beyaz duman, "Habemus Papam" yani "Bir papamız var" duyurusunun habercisi olarak yeni papanın seçildiğini dünyaya duyurmak amacıyla çıkar. 

Papa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı - 3. Resim

PAPA SEÇİMİ SİYAH VE BEYAZ DUMANIN ANLAMI

Siyah ve beyaz duman, papa seçiminin ikonik sembollerinden biridir. Katolik dünyasına seçim sonucunu bildiren işarettir. 

Konklav süresi boyunca dış dünyayla bağlantıları koparılan kardinaller, papanın seçildiğini ilk olarak dumanın rengiyle duyurur. 

Papa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı - 4. Resim

Dört kez gizli oylama yapılan konklavda her oylama turunun ardından oy pusulaları Sistine Şapeli'ndeki özel bir sobada yakılıyor.

Papa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı - 5. Resim

Eğer oylama sonucunda hiçbir aday üçte iki çoğunluğu sağlayamazsa siyah duman yükseliyor. Siyah dumanda henüz papanın seçilmediği anlamına geliyor.

Papa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı - 6. Resim

Beyaz dumanın yükseldiği an ise yeni papanın seçildiğini müjdeliyor. Beyaz dumanla birlikte Aziz Petrus Bazilikası'nda çanlar da çalınıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Pakistan Hindistan'a tehtidler savurdu! ''İntikam alınacak''
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? Bayram tatil süresi uzayıp uzamayacağı gündemde! - HaberlerKurban Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? Bayram tatil süresi uzayıp uzamayacağı gündemde!Kamuya 19 bin 860 memur ve personel alımı yapılacak! İşte kadro dağılımları, başvuru tarihleri - HaberlerKamuya 19 bin 860 memur ve personel alımı yapılacak! İşte kadro dağılımları, başvuru tarihleriSağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın: 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası saat kaçta, nereden izlenir?  - HaberlerSağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın: 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası saat kaçta, nereden izlenir? Veysel Eroğlu kimdir? Irak özel temsilcisi oldu - HaberlerVeysel Eroğlu kimdir? Irak özel temsilcisi olduİSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerİSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?Mahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyor - HaberlerMahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...