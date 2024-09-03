Para atletizm ikincisi Aysel Önder T20 zihinsel engelli kategorisinde yarıştı

T20 zihinsel engelli kategorisinde yarışan milli para atletimiz Aysel Önder gümüş madalya ile tüm Türkiye'yi gururlandırdı. T20 400 metre yarışını başarı ile tamamlayan sporcumuz Aysel Önder Türkiye'ye 12. madalyayı kazandırdı.

Milli para atletimiz Aysel Önder, kadınlar T20 400 metre yarışında sergilediği olağanüstü performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yarışı 55.23’lük bir dereceyle tamamlayan Önder, bu başarıyla Türkiye'ye paralimpik atletizmdeki ilk madalyayı kazandırmış oldu.

AYSEL ÖNDER KİMDİR?

2005 yılında Hatay'da doğan Aysel Önder, çocukluğundan itibaren spora büyük ilgi göstermiştir.

İlk etapta futbol ile spora adım atan Önder, beden eğitimi öğretmeninin önerisiyle atletizme yöneldi.

Atletizmde hızla yükselen Aysel Önder, kısa sürede T20 kategorisinde başarılı bir para atlet haline geldi.

400 metre koşularında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı madalya ile adını uluslararası çapta duyurdu.

AYSEL ÖNDER ENGELİ NEDİR?

Aysel Önder'in yarıştığı T20 kategorisi, zihinsel engelli sporcular için özel olarak sınıflandırılmış bir yarışma kategorisidir.

T20 sınıfı sporcuların zihinsel engellerine göre değerlendirilerek oluşturulan bir kategori olup, zihinsel gelişim geriliği, otizm spektrum bozukluğu veya Down sendromu gibi engellere sahip atletlerin yarışmasına imkan tanımaktadır.

T20 sınıflandırma, sporcuların yarışma sırasında karşılaşabilecekleri zorlukları dikkate alarak adil bir rekabet ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

Aysel Önder, bu kategoriye dahil olan sporculardan biri olarak, zihinsel engelini aşan azmi ve kararlılığıyla örnek bir sporcu olarak tüm Türkiye'yi gurulandırmaya devam ediyor.