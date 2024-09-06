Para yüzücü Sevilay Öztürk kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazandı

Milli yüzücü Sevilay Öztürk bronz madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Başarılı milli sporcumuz Sevilay Öztürk'ün hayatı ve spor kariyeri de büyük bir merak konusu haline geldi.

Milli para yüzücümüz Sevilay Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'ye Paralimpik Oyunları'nda 21. madalyasını kazandıran Sevilay Öztürk'ün hayatı ve sporcu kimliği ise herkes tarafından merak ediliyor.

SEVİLAY ÖZTÜRK KİMDİR?

Para yüzücü Sevilay Öztürk, 28 Ekim 2003 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir.

Doğuştan kolları bulunmayan Öztürk (bilateral konjenital üst ekstremite agenez) çocukluk yıllarında yaşadığı zorluklara rağmen, azmi ve kararlılığıyla spor dünyasında adından söz ettirdi.

İlk yıllarında eğitim hayatına başladığı mahalle okulunda, ayaklarıyla yazmayı öğrenmiş ve bu süreçte sporla tanışmıştır.

SEVİLAY ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Başarılı milli para yüzücümüz Sevilay Öztürk 20 yaşındadır. Genç yaşına rağmen spor kariyerinde elde ettiği başarılarla dikkat çeken Öztürk, paralimpik oyunlardaki yetenekleri ve performansıyla uluslararası alanda tanınan bir sporcu haline geldi.

SEVİLAY ÖZTÜRK NERELİ?

Sevilay Öztürk aslen Kahramanmaraşlı milli para yüzücüdür. Türkiye'nin sporcu olarak uluslararası başarılar elde eden önemli temsilcilerinden biri olan Öztürk, memleketi Kahramanmaraş'tan uluslararası arenaya taşıdığı başarılarla dikkat çekmektedir.

SEVİLAY ÖZTÜRK HAYATI VE SPOR KARİYERİ

Sevilay Öztürk'ün spor kariyeri, 6 yaşında başladığı yüzme sporunda hızla ilerlemesiyle dikkat çekti. 2014-2015 yıllarında düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda S6 kategorisinde kazandığı üç altın ve iki gümüş madalya Sevilay Öztürk'ün spor kariyerinde büyük başarılar olarak kaydedildi.

Para yüzücü Sevilay Öztürk uluslararası alanda ilk büyük başarısını 2016 yılında Berlin'de düzenlenen 30. Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nda elde etti. Bu şampiyonada S5 kategorisinde 50 metre kelebekte birinci, 100 metre sırtüstünde ise ikinci olarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Yaz Paralimpikleri'nde milli takıma seçilen Öztürk, bu organizasyonda 12 yaşında paralimpik oyunlara katılan en genç sporcu unvanını kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde kazandığı bronz madalya, Türkiye'nin paralimpik yüzme tarihindeki ilk madalyası oldu.

SEVİLAY ÖZTÜRK'ÜN MADALYALARI

Paralimpik Oyunları:

Bronz: 2020 Tokyo, 50 m sırtüstü S5

Bronz: 2024 Paris, 50 m sırtüstü S5



Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası:

Gümüş: 2022 Madeira, 50 m kelebek S5

Gümüş: 2022 Madeira, 50 m sırtüstü S5

Bronz: 2019 Londra, 50 m kelebek S5



Avrupa Para Yüzme Şampiyonası:

Gümüş: 2021 Madeira, 50 m sırtüstü S5

Gümüş: 2021 Madeira, 50 m kelebek S5

Bronz: 2021 Madeira, 50 m serbest S5

Bronz: 2021 Madeira, 100 m serbest S5

Gümüş: 2018 Dublin, 50 m kelebek S5



İslami Dayanışma Oyunları:

Altın: 2021 Konya, 50 m kelebek (S5-S7)

Altın: 2021 Konya, 50 m serbest (S4-S10)

Gümüş: 2021 Konya, 100 m serbest (S4-S10)

Gümüş: 2021 Konya, 200 m serbest (S4-S5)

Gümüş: 2021 Konya, 50 m sırtüstü (S4-S5)



Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları:

Altın: 2017 Ligurya, 50 m sırtüstü S1-5