Yağışlı havaların sona ermesiyle birlikte pastırma sıcakları bir kez daha gündeme geldi. Her yıl tarihleri değişen pastırma yazı için tarih belli oldu. Uzmanlara göre, 4-5 gün boyunca sürecek güneşli sıcak sistemin bazı illerde termometreleri 33 dereceye kadar çıkaracağı öngörülüyor. Peki, pastırma yazı ne zaman başlayacak, bitecek?

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Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de pastırma yazının bu sene görülüp görülmeyeceği. Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer.

Pastırma yazı için yeni tarih açıklaması! Pastırma sıcakları ne zaman?

TARİH VERMİŞTİ

A Haber yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, önceki analizlerde pastırma yazı ihtimalinin daha güçlü göründüğünü ancak yeni tahminlerde tablonun değiştiğini söyledi.Tek daha önce yaptığı açıklamada; "19-26 Ekim pastırma yazı gözüküyor. Hatta 26 Ekim. Kasım arasında yine batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. 30 dereceler değil yok. Yani 25 dereceleri, 20 derecelerin üzerine 25 dereceleri çıkmaya başlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Tek, "Hava tahminlerimizde zaman zaman böyle değişiklikler olabiliyor" diyerek yeni verilerin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşmaya neden olan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

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