Pazartesi günü bankalar 15 Temmuz resmi tatil sebebiyle kapalı olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Temmuz 2024 11:44 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 11:50 - Güncelleme:

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15 Temmuz günü resmi tatil sayılırken vatandaşlar pazartesi bankalar, hastaneler, kargolar ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı araştırmaya başladı. Resmi tatillerde kapalı olan bankalar pazartesi günü kapalı olacak.

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