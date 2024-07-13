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Pazartesi günü bankalar 15 Temmuz resmi tatil sebebiyle kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pazartesi günü bankalar 15 Temmuz resmi tatil sebebiyle kapalı olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz günü resmi tatil sayılırken vatandaşlar pazartesi bankalar, hastaneler, kargolar ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı araştırmaya başladı. Resmi tatillerde kapalı olan bankalar pazartesi günü kapalı olacak.

15 Temmuz Pazartesi gününe kısa süre kala vatandaşlar aile hekimleri, PTT, Aras Kargo, bankaların çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı.

PAZARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz gününün resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek. 16 Temmuz itibarıyla bankada işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KARGOLAR 15 TEMMUZ'DA ÇALIŞIYOR MU?

Sürat, PTT, Aras, Yurtiçi kargo ve diğer şirketler resmi tatil nedeniyle pazartesi günü kapalı olurken bir sonraki gün dağıtım işlemlerine devam edecek.

Pazartesi günü bankalar 15 Temmuz resmi tatil sebebiyle kapalı olacak - 1. Resim

SAĞLIK OCAKLARI PAZARTESİ KAPALI MI?

Sağlık ocakları, hastaneler, noterler gibi resmi kurumların hepsi resmi tatilden dolayı pazartesi günü hizmet vermeyecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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