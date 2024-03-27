Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Pegasus'un 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası ile yurt dışı tatili artık hayal olmayacak

Pegasus'un 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası ile yurt dışı tatili artık hayal olmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pegasus&#039;un 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası ile yurt dışı tatili artık hayal olmayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tatilini yurt dışında yapmak isteyenler için Pegasus Hava Yolları avantajlı bir kampanya başlattı. Yoğun iş temposuna bir süre ara verip yurt dışında yaz tatili yapmak isteyen vatandaşlar için Pegasus'un başlattığı bilet kampanyasında 25 Haziran 10 Eylül tarihleri arasında hediye bilet fırsatı sunulacak. Yurt dışına gitmek isteyen ve tatil için uygun bilet bakan onlarca vatandaş için uygun bilet kampanyasının detayları haberimizde...

Yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberi Pegasus Hava Yolları verdi. Pegasus yurt dışı uçak biletlerine dair önemli bir açıklamada bulundu. Pegasus Hava Yolları’ndan 25 Haziran 10 Eylül tarihleri arasında yurt dışı bileti alan vatandaşlar hediye bilet fırsatı kazanacak. Bu kampanya ile yurt dışında tatil yapmak yurt içinde tatil yapmaktan daha avantajlı olacak. Pegasus'un 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyasında ister bileti daha sonra kullanın isterseniz sevdiklerine uçak bileti hediye edin.

Pegasus'un 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası ile yurt dışı tatili artık hayal olmayacak - 1. Resim

PEGASUS'TAN 1 BİLET ALANA 1 BİLET BEDAVA

Kazandığınız hediye bileti ile avantajlar dünyasının kapıları aralanacak. Ancak Pegasus'un başlattığı bu kampanyaya dahil olan bilet satışları yalnızca yurt dışı uçuşlarında geçerli olacak.

Pegasus'un 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası ile yurt dışı tatili artık hayal olmayacak - 2. Resim

Kampanyaya hak kazanmak için belirtilen kurallara uyulması gerekiyor. Buna göre, 7 Mart 2024 ile 13 Mart 2024 tarihleri arasında Pegasus İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden 25 Haziran 2024 ile 10 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak yurt dışı bilet alımlarında, kazanılan hediye uçak bileti şifresi yalnızca 15 Kasım – 15 Aralık 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek.

Pegasus'un 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası ile yurt dışı tatili artık hayal olmayacak - 3. Resim

Yurt dışı seyahatlerde kaçırılmayacak fırsat olan bu kampanyada satın alınan ilk biletin biletlemesi gerçekleştikten sonra en geç 72 saat içinde hediye bilet şifresi Pegasus BolBol üyeliği ile ilişkilendirilmiş e-posta adresine gönderilecek. Yaz tatili keyfinizi, hemen ardından sonbahar-kış tatili ile taçlandırmak isteyenler için bu kampanya büyük fırsatlar sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak için belirlenen tarihlerde biletlemeleri yapmayı ve ilgili kurallara dikkat etmeyi unutmayın.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Alper hangi takımda oynuyor? - HaberlerBarış Alper hangi takımda oynuyor?Bahar dizisine yeni dahil olan Rüzgar karakterini Deniz Sarıkaş canlandırıyor - HaberlerBahar dizisine yeni dahil olan Rüzgar karakterini Deniz Sarıkaş canlandırıyorMerih Demiral hangi takımda oynuyor? - HaberlerMerih Demiral hangi takımda oynuyor?Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında? - HaberlerKaan Ayhan kimdir, kaç yaşında?Cenk Özkacar hangi takımda oynuyor? Türkiye Milli Takımı’nın ilk 11’inde olan Cenk Özkacar’ın yaşı ve hayatı - HaberlerCenk Özkacar hangi takımda oynuyor? Türkiye Milli Takımı’nın ilk 11’inde olan Cenk Özkacar’ın yaşı ve hayatıBorsa İstanbul neden düşüşte? 26-27 Mart Borsa bugün neden düşüyor? - HaberlerBorsa İstanbul neden düşüşte? 26-27 Mart Borsa bugün neden düşüyor?İnci Taneleri Necmi kim, gerçek adı ne? Onur Akbay hayatı ve biyografisi - Haberlerİnci Taneleri Necmi kim, gerçek adı ne? Onur Akbay hayatı ve biyografisiAvusturya Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı EURO 2024 mü? - HaberlerAvusturya Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı EURO 2024 mü?Avusturya Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor? - HaberlerAvusturya Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor?Yargıtay Başkanlığı Seçimi 6. Tur Sonuçları! Yargıtay başkanlık seçimi 6. tur ne oldu, oylama sonucu belli oldu mu? - HaberlerYargıtay Başkanlığı Seçimi 6. Tur Sonuçları! Yargıtay başkanlık seçimi 6. tur ne oldu, oylama sonucu belli oldu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...