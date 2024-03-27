Pegasus'un 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası ile yurt dışı tatili artık hayal olmayacak

Tatilini yurt dışında yapmak isteyenler için Pegasus Hava Yolları avantajlı bir kampanya başlattı. Yoğun iş temposuna bir süre ara verip yurt dışında yaz tatili yapmak isteyen vatandaşlar için Pegasus'un başlattığı bilet kampanyasında 25 Haziran 10 Eylül tarihleri arasında hediye bilet fırsatı sunulacak. Yurt dışına gitmek isteyen ve tatil için uygun bilet bakan onlarca vatandaş için uygun bilet kampanyasının detayları haberimizde...

Yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberi Pegasus Hava Yolları verdi. Pegasus yurt dışı uçak biletlerine dair önemli bir açıklamada bulundu. Pegasus Hava Yolları’ndan 25 Haziran 10 Eylül tarihleri arasında yurt dışı bileti alan vatandaşlar hediye bilet fırsatı kazanacak. Bu kampanya ile yurt dışında tatil yapmak yurt içinde tatil yapmaktan daha avantajlı olacak. Pegasus'un 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyasında ister bileti daha sonra kullanın isterseniz sevdiklerine uçak bileti hediye edin.

PEGASUS'TAN 1 BİLET ALANA 1 BİLET BEDAVA

Kazandığınız hediye bileti ile avantajlar dünyasının kapıları aralanacak. Ancak Pegasus'un başlattığı bu kampanyaya dahil olan bilet satışları yalnızca yurt dışı uçuşlarında geçerli olacak.

Kampanyaya hak kazanmak için belirtilen kurallara uyulması gerekiyor. Buna göre, 7 Mart 2024 ile 13 Mart 2024 tarihleri arasında Pegasus İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden 25 Haziran 2024 ile 10 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak yurt dışı bilet alımlarında, kazanılan hediye uçak bileti şifresi yalnızca 15 Kasım – 15 Aralık 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek.

Yurt dışı seyahatlerde kaçırılmayacak fırsat olan bu kampanyada satın alınan ilk biletin biletlemesi gerçekleştikten sonra en geç 72 saat içinde hediye bilet şifresi Pegasus BolBol üyeliği ile ilişkilendirilmiş e-posta adresine gönderilecek. Yaz tatili keyfinizi, hemen ardından sonbahar-kış tatili ile taçlandırmak isteyenler için bu kampanya büyük fırsatlar sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak için belirlenen tarihlerde biletlemeleri yapmayı ve ilgili kurallara dikkat etmeyi unutmayın.