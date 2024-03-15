Resulullah efendimiz sahuru nasıl yapardı, sorusu Müslümanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) sahur yemeğini özellikle teşvik etmiştir. Peki, Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi? Peygamber Efendimiz sahurda ne yiyordu? Peygamberimiz ramazan sahurunu nasıl geçirirdi? İşte detaylar.

Peygamber efendimizi kendine örnek alan Müslümanlar her alanda onun gibi yaşamak istiyor. Ramazan ayında sahur yemeği ise oruç tutan Müslümanların önem verdikleri bir yemek olmuştur. Hazreti Peygamber (s.a.v) "Sahurda kalkınız, sahurda bereket vardır" buyurmuştur. Peki, Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi? Peygamber Efendimiz sahurda ne yiyordu? Peygamberimiz ramazan sahurunu nasıl geçirirdi? Tüm merak edilenler haberimizde.

PEYGAMBER EFENDİMİZ SAHURDA NE YERDİ?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v), sahurda genellikle hurma yer ve su içerdi. Resulullah Efendimiz, yiyecek bir şey bulamadığında yemez, bulduğundaysa çoğunu dağıtırdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) sahur ve iftar yemeklerinde hiçbir zaman aşırıya kaçmamış, aşırılığı övmemişti. Peygamber Efendimiz sahur ve iftarda karnını çok doyurmaz, genelde hurma yiyip su içerdi. Peygamber Efendimiz'in (sav) sahurda 4 hurma yiyip bir bardak süt içtiği ifade edilir.

PEYGAMBERİMİZ RAMAZAN SAHURUNU NASIL GEÇİRİRDİ?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v), Ramazan ayınında sahurda de ev ahalisiyle gece ibadet ederdi. Mutlaka sahura kalkardı. Sahurla ilgili hadisinde,

"Sahur yemeği yiyin çünkü gerçekten sahurda bereket vardır. Sahur vakti günün en bereketli vaktidir, rızıklar o zaman dağıtılır." buyurmuştur.