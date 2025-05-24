Prens 3.sezon 4.bölüm ne zaman? Bongomya’da gerilim artıyor!

Prens 3.bölümü heyecanı doruklara çıkardı. Giray Altınok’un başrolde yer aldığı dizinin 3.sezon 3.bölümü yayınlandı. Prens 4.bölüm tarihi ise merak konusu oldu. Prens yeni bölümleri her hafta cuma günü Max platformu üzerinden yayınlanmaya devam ediyor.

Prens dizisi, 3. sezonuyla birlikte ekranlara güçlü bir dönüş yaptı. Absürt mizah dozu yüksek sahnelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Prens, üçüncü sezonuyla heyecanı ve komediyi artırmaya devam ediyor.

PRENS 4.BÖLÜM NE ZAMAN?

Prens dizisi her hafta Cuma günü yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Prens dizisinin 3. sezon 4. bölümü, 30 Mayıs 2025 Cuma günü Max platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.

PRENS 3.SEZON 4.BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Dizinin 3. sezon 4. bölümü henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü 30 Mayıs 2025 Cuma sabahı Max Türkiye platformunda yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün haftaya cuma günü sabah 09.00’dan itibaren yayında olması bekleniyor.

Prens 3.SEZON 3.BÖLÜM İZLE

Prens 3.sezonun üçüncü bölümü Max Türkiye platformunda izleyiciyle buluştu. Diziyi izlemek için kullanıcıların Max üyeliği olması gerekiyor. Max’in resmi web sitesi ya da mobil uygulamaları üzerinden dizinin tüm sezon ve bölümlerine de erişim sağlanabiliyor.