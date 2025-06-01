Prens 3.sezon 5.bölüm ne zaman? Yeni bölüm izlenme rekoru kırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Haziran 2025 16:46 - Güncelleme: 1 Haziran 2025 16:58 - Güncelleme:

Prens 5.bölüm fragmanı gündeme geldi. Giray Altınok’un başrolde yer aldığı dizinin 3.sezon 4.bölümünde Prensin annesini bulması hikayeyi derinleştirdi Prens 5.bölüm tarihi ise merak konusu oldu. Prens yeni bölümleriyle Max platformu üzerinden yayınlanmaya devam ediyor.

Prens dizisi, 3. sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Absürt mizahıyla izlenme rekorları kıran Prens, üçüncü sezonuyla heyecanı ve komediyi artırmaya devam ediyor. PRENS 5.BÖLÜM NE ZAMAN? Prens dizisi her hafta Cuma günü yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Prens dizisinin 3. sezon 5. bölümü, 6Haziran 2025 Cuma günü Max platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak. PRENS 3.SEZON 5.BÖLÜM YAYINLANDI MI? Dizinin 3. sezon 5. bölümü henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü 6 Haziran 2025 Cuma sabahı Max Türkiye platformu üzerinden yayınlanacak. PRENS 3.SEZON 4.BÖLÜM İZLE Prens 3.sezonun dördüncü bölümü Max Türkiye platformunda izleyiciyle buluştu. Diziyi izlemek için kullanıcıların Max’e üye olması gerekiyor. Max’in resmi web sitesi ya da mobil uygulamaları üzerinden dizinin tüm sezonları izlenebiliyor. PRENS 5.BÖLÜMDE NE OLACAK? Prens 3.sezon 5.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü Cuma günü izleyiciyle buluşacak. PRENS 3.SEZON OYUNCULARI Prens 3 sezon bölümlerine Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk, Burak Dakak, Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya, Ceren Kesim, Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün, Gizem Ayaz yer alıyor. İlgili Haber Çift Kişilik Oda Gamze kim? Gözde Türker oynadığı diziler Leyla dizisi final mi yapıyor? Hikaye baştan başlıyor!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi