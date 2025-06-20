Prens 3.sezon 8.bölüm ne zaman? Bongomya’da Osmanlı rüzgarları!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2025 08:42 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 08:47 - Güncelleme:

Prens 8.bölüm yayın tarihi merak konusu oldu. Sezon finaline yaklaşan dizide Osmanlı rüzgarları esiyor. Giray Altınok’un hem başrolünü hem senaristliğini üstlendiği Prens dizisi her cuma günü yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.

Prens dizisi, 3. sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Absürt mizahıyla izlenme rekorları kıran Prens, derinleşen hikayesiyle heyecanı ve komediyi artırmaya devam ediyor. PRENS 8.BÖLÜM NE ZAMAN? Prens dizisi her hafta Cuma günü yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Prens dizisinin 3. sezon 8. bölümü, 27 Haziran Cuma günü Max platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak. PRENS 3.SEZON 8.BÖLÜM YAYINLANDI MI? Prens 3. sezon 8. bölümü henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü 27 Haziran 2025 Cuma sabahı Max Türkiye platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak. PRENS 3.SEZON 7.BÖLÜM İZLE Prens 3.sezonun yedinci bölümü Max Türkiye platformunda izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyen kullanıcıların Max platformuna üyeliği bulunması gerekiyor. Max’in resmi web sitesi ya da mobil uygulamaları üzerinden dizinin tüm sezonları izlenebiliyor. PRENS 8.BÖLÜMDE NE OLACAK? Prens 3.sezon 8.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Osmanlı rüzgarlarının estiği dizinin yeni bölümü Cuma günü izleyiciyle buluşacak. PRENS 3.SEZON FİNAL NE ZAMAN? Prens dizisinin 3.sezonunun 10 bölümden oluşacağı iddia ediliyor. Bu kapsamda 20 Haziran Cuma günü 7.bölümü yayınlanan dizinin 11 Temmuz 2025 tarihinde final yapması tahmin ediliyor. İlgili Haber Prens yeni bölümler hangi gün yayınlanıyor? Prens 3. sezon 7. bölüm için geri sayım!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi