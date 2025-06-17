Prens yeni bölümler hangi gün yayınlanıyor? Prens 3. sezon 7. bölüm için geri sayım!

2025’in en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Prens dizisi, üçüncü sezonuyla Max Türkiye platformunda izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Prens yeni bölümler hangi gün yayınlanıyor, Prens 3. sezon 7. bölüm ne zaman merakla bekleniyor.

Giray Altınok’un hem kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı dizi, her bölümüyle sosyal medyada gündem olurken, son olarak 3. sezon 6. bölümün ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Prens 3. sezon 7. bölümün yayın tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılırken, dizinin yeni bölümlerinin hangi gün yayınlandığı da yeniden gündeme geldi.

PRENS YENİ BÖLÜMLER HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Max Türkiye dijital platformunda izleyiciyle buluşan Prens dizisinin yeni bölümleri her hafta Cuma günü yayınlanıyor. 3. sezonun 7. bölümü için belirlenen yayın tarihi ise 20 Haziran 2025 Cuma olarak açıklandı.

Yayın saatine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmasa da önceki bölümlerle benzer şekilde akşam saatlerinde dijital platforma yüklenmesi bekleniyor.

PRENS 3.⁠ ⁠SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Prens dizisinin 3. sezonunun toplam kaç bölümden oluşacağı konusunda çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimi kaynaklar sezonun 8 bölümde tamamlanacağını öne sürerken, bazıları 10 bölümlük bir sezon planlandığını belirtiyor. Bu konuda yapım ekibinden ya da platformdan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PRENS 3.⁠ ⁠SEZON OYUNCULARI KİM?

3.⁠ ⁠sezonda Prens evrenine katılan yeni karakterler, dizinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Usta oyuncu Binnur Kaya, Venedik Kraliçesi rolüyle hikayeye dahil olurken; Yiğit Özşener’in Macar komutanı, Burcu Özberk’in Prens’in kız kardeşi, Tansu Biçer’in ise senatör karakteriyle ekibe katıldığı görüldü.

Ayrıca Burak Dakak’ın Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kırantepe’nin Zağanos Paşa ve Orhan Alkaya’nın Akşemseddin rollerinde yer alması, sezonun tarihsel derinliğini artırdı.

PRENS DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Prens dizisi yalnızca Max Türkiye platformu üzerinden izlenebiliyor. Platforma abone olan kullanıcılar, dizinin tüm sezonlarına ve yayınlandığı andan itibaren yeni bölümlere erişim sağlayabiliyor.