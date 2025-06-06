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Prens 3.sezon 6.bölüm ne zaman? Prens 5.bölüm izle

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Prens 3.sezon 6.bölüm ne zaman? Prens 5.bölüm izle
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prens 6.bölüm yayın tarihi gündeme geldi. Giray Altınok’un başrolde yer aldığı dizinin 3.sezon 5.bölümünde Prens’in annesinin hain planları hikayeyi derinleştirdi. Prens 6.bölüm tarihi ise merak konusu oldu. Prens her cuma günü yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.

Prens dizisi, 3. sezonu izleme rekorları kırdı. Absürt mizahıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Prens, üçüncü sezonuyla heyecanı ve komediyi artırmaya devam ediyor. 

PRENS 6.BÖLÜM NE ZAMAN?

Prens dizisi her hafta Cuma günü yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Prens dizisinin 3. sezon 6. bölümü, 12 Haziran Cuma günü Max platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak. 

Prens 3.sezon 6.bölüm ne zaman? Prens 5.bölüm izle - 1. Resim

PRENS 3.SEZON 6.BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Prens 3. sezon 6. bölümü henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü 12 Haziran 2025 Cuma sabahı Max Türkiye platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak. 

PRENS 3.SEZON 5.BÖLÜM İZLE

Prens 3.sezonun beşinci bölümü Max Türkiye platformunda izleyiciyle buluştu. Diziyi izlemek için kullanıcıların Max’e üyelik bulunması gerekiyor. Max’in resmi web sitesi ya da mobil uygulamaları üzerinden dizinin tüm sezonları izlenebiliyor.

Prens 3.sezon 6.bölüm ne zaman? Prens 5.bölüm izle - 2. Resim

PRENS 6.BÖLÜMDE NE OLACAK?

Prens 3.sezon 6.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

PRENS 3.SEZON OYUNCULARI

Prens 3 sezon bölümlerine Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk, Burak Dakak, Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya, Ceren Kesim, Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün, Gizem Ayaz yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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