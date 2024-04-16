Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatı ve biyografisi

Son günlerde internet kullanıcılarının en çok merak ettiği isimlerden biri olan Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin kim olduğu ve yaşamıyla ilgili araştırmalar artıyor. Peki Sezer Hatemi kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

SEZER HATEMİ KİMDİR?

Prof. Dr. Sezer Hatemi bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak bilinir. Özellikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü'nün kurucusu olarak tanınan Hatemi, tıp alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır. Ancak tıp dünyasının saygın isimlerinden olan Sezer Hatemi'nin bugün hayatını kaybettiği haberi alınmıştır.

ACI KAYBIN HABERİNİ BAKAN FAHRETTİN KOCA DUYURDU

Bu acı haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Koca, Hatemi'nin ölümüyle ilgili duygularını paylaşarak, kendisine Allah'tan rahmet diledi. Aynı zamanda başta Hatemi'nin eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi olmak üzere, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı mesajlarını iletti.

Bakan Fahrettin Koca, ihtisas dönemi hocalarından Sezer Hatemi’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Kendisine Allah’tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü’nün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak.”

Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin öğrencileri, onu daima saygıyla anacaklarını belirttiler. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü'nün kurucusu olarak Hatemi, tıp alanındaki katkılarıyla hatırlanmaya devam edecektir.