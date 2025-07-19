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Psikoloji bölümü taban puanları 2024: YÖK Atlas’a göre geçen yılın puan sıralaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Psikoloji bölümü taban puanları 2024: YÖK Atlas’a göre geçen yılın puan sıralaması
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından psikoloji bölümünde okumak isteyen adaylar, Psikoloji taban puanları 2024 araştırmalarına başladı. Peki psikoloji bölümü için sıralama kaç olmalı?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar geçen yılın taban puanlarını araştırmaya başladı. YÖK Atlas’a göre dört yıllık Psikoloji bölümü, 2024 yılında devlet ve özel üniversitelerde eşit ağırlık dalında en düşük 165 en yüksek 509 taban puanlarıyla alım yaptı. 

Psikoloji bölümü taban puanları 2024: YÖK Atlas’a göre geçen yılın puan sıralaması - 1. Resim

PSİKOLOJİ OKUMAK İÇİN SIRALAMA KAÇ OLMALI?

Psikoloji bölümünü tercih etmek isteyen adaylar, geçen yılın taban puanı ve sıralamalarını araştırmaya başladı. Psikoloji için 2024 yılında en düşük sıralama 1.774.912 ve 165 taban puanı ile tercih yapıldı.

Psikoloji bölümü taban puanları 2024: YÖK Atlas’a göre geçen yılın puan sıralaması - 2. Resim

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUAN SIRALAMASI 2024

Boğaziçi Üniversitesi
Taban Puanı: 497,76
Başarı Sıralaması: 1.316

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Taban Puanı: 480,82
Başarı Sıralaması: 2.770

Hacettepe Üniversitesi
Taban Puanı: 456,72
Başarı Sıralaması: 6.906

İstanbul Üniversitesi
Taban Puanı: 440,10
Başarı Sıralaması: 12.110

Ankara Üniversitesi
Taban Puanı: 435,55
Başarı Sıralaması: 14.281

Ege Üniversitesi
Taban Puanı: 428,83
Başarı Sıralaması: 18.751

Dokuz Eylül Üniversitesi
Taban Puanı: 416,98
Başarı Sıralaması: 31.270

Psikoloji bölümü taban puanları 2024: YÖK Atlas’a göre geçen yılın puan sıralaması - 3. Resim

Bursa Uludağ Üniversitesi
Taban Puanı: 408,15
Başarı Sıralaması: 44.013

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Taban Puanı: 404,60
Başarı Sıralaması: 49.721

Anadolu Üniversitesi
Taban Puanı: 403,553
Başarı Sıralaması: 51.481

Akdeniz Üniversitesi
Taban Puanı: 402,50
Başarı Sıralaması: 53.146

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Taban Puanı: 400,98
Başarı Sıralaması: 55.868

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Taban Puanı: 400,63
Başarı Sıralaması: 56.473

Ankara Hacı Bayram veli Üniversitesi
Taban Puanı: 399,13
Başarı Sıralaması: 59.078

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Taban Puanı: 396,58
Başarı Sıralaması: 63.701

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Taban Puanı: 395,62
Başarı Sıralaması: 65.409

Psikoloji bölümü taban puanları 2024: YÖK Atlas’a göre geçen yılın puan sıralaması - 4. Resim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Taban Puanı: 390,97
Başarı Sıralaması: 390,973
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Taban Puanı: 389,18
Başarı Sıralaması: 77.981

Bursa Teknik Üniversitesi
Taban Puanı: 387,02
Başarı Sıralaması: 82.404

Pamukkale Üniversitesi
Taban Puanı: 380,51
Başarı Sıralaması: 96.230

Süleyman Demirel Üniversitesi
Taban Puanı: 374,03
Başarı Sıralaması: 110.990

Atatürk Üniversitesi
Taban Puanı: 371,63
Başarı Sıralaması: 116.671

Dicle Üniversitesi
Taban Puanı: 366,55
Başarı Sıralaması: 129.324

Mardin Artuklu Üniversitesi
Taban Puanı: 352,20
Başarı Sıralaması: 169.528

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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