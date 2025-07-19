Psikoloji bölümü taban puanları 2024: YÖK Atlas’a göre geçen yılın puan sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından psikoloji bölümünde okumak isteyen adaylar, Psikoloji taban puanları 2024 araştırmalarına başladı. Peki psikoloji bölümü için sıralama kaç olmalı?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar geçen yılın taban puanlarını araştırmaya başladı. YÖK Atlas’a göre dört yıllık Psikoloji bölümü, 2024 yılında devlet ve özel üniversitelerde eşit ağırlık dalında en düşük 165 en yüksek 509 taban puanlarıyla alım yaptı.

PSİKOLOJİ OKUMAK İÇİN SIRALAMA KAÇ OLMALI?

Psikoloji bölümünü tercih etmek isteyen adaylar, geçen yılın taban puanı ve sıralamalarını araştırmaya başladı. Psikoloji için 2024 yılında en düşük sıralama 1.774.912 ve 165 taban puanı ile tercih yapıldı.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUAN SIRALAMASI 2024

Boğaziçi Üniversitesi

Taban Puanı: 497,76

Başarı Sıralaması: 1.316

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Taban Puanı: 480,82

Başarı Sıralaması: 2.770

Hacettepe Üniversitesi

Taban Puanı: 456,72

Başarı Sıralaması: 6.906

İstanbul Üniversitesi

Taban Puanı: 440,10

Başarı Sıralaması: 12.110

Ankara Üniversitesi

Taban Puanı: 435,55

Başarı Sıralaması: 14.281

Ege Üniversitesi

Taban Puanı: 428,83

Başarı Sıralaması: 18.751

Dokuz Eylül Üniversitesi

Taban Puanı: 416,98

Başarı Sıralaması: 31.270

Bursa Uludağ Üniversitesi

Taban Puanı: 408,15

Başarı Sıralaması: 44.013

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Taban Puanı: 404,60

Başarı Sıralaması: 49.721

Anadolu Üniversitesi

Taban Puanı: 403,553

Başarı Sıralaması: 51.481

Akdeniz Üniversitesi

Taban Puanı: 402,50

Başarı Sıralaması: 53.146

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Taban Puanı: 400,98

Başarı Sıralaması: 55.868

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Taban Puanı: 400,63

Başarı Sıralaması: 56.473

Ankara Hacı Bayram veli Üniversitesi

Taban Puanı: 399,13

Başarı Sıralaması: 59.078

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Taban Puanı: 396,58

Başarı Sıralaması: 63.701

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Taban Puanı: 395,62

Başarı Sıralaması: 65.409

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Taban Puanı: 390,97

Başarı Sıralaması: 390,973

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Taban Puanı: 389,18

Başarı Sıralaması: 77.981

Bursa Teknik Üniversitesi

Taban Puanı: 387,02

Başarı Sıralaması: 82.404

Pamukkale Üniversitesi

Taban Puanı: 380,51

Başarı Sıralaması: 96.230

Süleyman Demirel Üniversitesi

Taban Puanı: 374,03

Başarı Sıralaması: 110.990

Atatürk Üniversitesi

Taban Puanı: 371,63

Başarı Sıralaması: 116.671

Dicle Üniversitesi

Taban Puanı: 366,55

Başarı Sıralaması: 129.324

Mardin Artuklu Üniversitesi

Taban Puanı: 352,20

Başarı Sıralaması: 169.528