Putin Türkiye'ye gelecek mi? Rusya-Ukrayna barış görüşmesi için liderler bekleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye üzerinden yeni bir diplomatik süreç başlatıyor. 15 Mayıs’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıklayan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’na çözüm bulmak adına barış masasını Türkiye’de kurmak istediklerini söyledi. Kremlin’e doğrudan mesaj gönderen Ukrayna lideri, Putin’in İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan görüşmelere katılması durumunda kendisinin de Erdoğan’la birlikte İstanbul’a gideceğini belirtti.

Zelenskiy’nin bu açıklamaları savaşa diplomatik bir çözüm bulma çabalarının hızlandığını gösterirken Ukrayna tarafı 30 gün süreli tam ateşkes için umutlu.

Barışa yönelik çağrının yankısı uluslararası alanda da geniş karşılık buldu. ABD ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra Çin’den de sürece dair destek mesajları gelirken Zelenskiy’nin diplomatik kararlılığı dikkat çekti.

PUTİN TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelip gelmeyeceği sorusu uluslararası kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Perşembe günü İstanbul’da yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde gözler Putin’in kararına çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya geleceğini duyururken temasların barış adına önemli bir fırsat olabileceğini vurguladı.

Zelenskiy muhtemel İstanbul görüşmesine Putin’in de katılımını istediğini belirtti. Hatta bu görüşmenin gerçekleşebilmesi adına gerekirse Erdoğan ile birlikte İstanbul’a uçmaya hazır olduklarını dile getirdi. Ancak şu ana kadar Kremlin cephesinden net bir teyit gelmiş değil.

Zelenskiy Putin’in müzakere, ateşkes ve savaşın sona ermesi konusunda istekli olmadığını ifade ederek sürecin tıkanmaması adına Rus liderin iş birliğine açık olması gerektiğini vurguladı.

Putin’in katılmaması halinde bile görüşmelerin devam edeceğini söyleyen Zelenskiy bu durumun Rusya'nın müzakere isteksizliğinin açık bir göstergesi olacağını dile getirdi.

DONALD TRUMP TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’deki barış görüşmelerine katılıp katılmayacağı da henüz netleşmedi. Suudi Arabistan'dan Katar'a geçişi sırasında uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump İstanbul’daki görüşmelere katılma ihtimalinin masada olduğunu belirtti.

Putin’in kendisinin toplantıda bulunmasını istediğini belirten Trump eğer faydalı olacağını düşünürse İstanbul’a uçabileceğini söyledi.

Trump şu anda Orta Doğu'da bulunduğunu ve yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü aktarırken görüşmelerdeki rolünü değerlendirmeye devam ettiğini ifade etti. Öte yandan ABD basını Trump’ın yerine özel temsilciler Steve Witkoff ve Keith Kellogg’un İstanbul’daki toplantıya katılacağını yazdı.

Trump'ın dış politika ekibinden Marco Rubio'nun da bu sürece dahil edileceği açıklandı.

TÜRKİYE’DE BARIŞ GÖRÜŞMESİ: PUTİN’E ÇAĞRI, TRUMP’A DAVET

Türkiye Ukrayna-Rusya Savaşı'nda diplomatik çözüm arayışlarının merkezine yerleşmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde planlanan görüşmelerin öncelikli gündeminde ateşkes sağlanması yer alıyor.

Ankara’daki toplantının hemen ardından İstanbul’da daha geniş katılımlı bir barış zirvesinin yapılması hedefleniyor. Zelenskiy bu süreçte Türkiye’nin rolünü önemsediğini ve barış için her türlü çabayı desteklediklerini dile getiriyor.

Ukrayna lideri Putin’e doğrudan çağrıda bulunarak müzakere masasını boş bırakmaması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda ABD Başkanı Trump’ın da bu görüşmelere katılması için resmi davette bulunduklarını açıkladı.