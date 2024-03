İrtibat kurma anlamına gelen rabıta nedir, ne anlama gelir araştırılıyor. Dinimiz İslam sitesine göre rabıtanın anlamı, yapmak gerekir mi sorularının cevapları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

Ehl-i sünnet alimlerini sevmek, onların yolunda olmak ve onların bildirdiği gibi yaşamak anlamlarına gelen rabıta, irtibat kurmak demektir.

RABITA NEDİR?

Dinimiz İslam sitesine göre rabıta, irtibat kurmaktır. Oturup gözleri kapatarak sadece bir zatı düşünmek değil aynı zamanda Ehl-i sünnet alimlerini sevmek, onun yolunda olmak, onun bildirdiği gibi yaşamak, her adımında acaba bu yaptığımdan razı olur mu diye düşünmek anlamına gelir. İmanın korunması için rabıta halinde olmanın önemli olduğu vurgulanmıştır. Rabıtanın birkaç yolu vardır bunlardan ilkini yukarıda saydık. İkinci olarak, sevdiği büyük zatın kitaplarını okumak da rabıta olarak sayılır. "Büyük bir zatın kitabını okumak, onun sohbetinde bulunmanın yarısıdır" buyrulur. Üçüncü olarak büyük zatın çocukları ve talebeleriyle olmak rabıtadır. Çünkü onlarla birlikteyken hocalar hatırlanır, bahsedir. Bunun da rabıta olduğu verilmiştir. Dördüncü olarak büyük bir zatın kabrine gitmek, o zatı düşünmek rabıtadır. Ruhunun arşta olduğunu düşünerek zatın huzurunda saygıyla durarak manevi istifade de bulunulabilir.

RABITA NASIL YAPILIR?

Son olarak Seadet-i Ebediyye kitabından bildirildiği üzere rabıta şekli vardır. Ancak itikadı bozuk veya fasık kimselerin bu özel rabıtayı yapmaları zararlı olduğu belirtilmiştir. İtikadı bozuk ve fasık kimselerin ilk olarak itikatlarını düzeltmeleri ve haramdan sakınmaları gerekir. Bunlardan düzeltildikten sonra özel rabıta yapılabilir. Az yapmak caizdir fakat az yapılırsa tesirinin de az olduğu belirtilmiştir. Dinimizislam.com'da yer alan bilgilere göre bu özel rabıtayı yapmak gerekmez, bildirildiği şekilde yapmanın da günümüz şartlarından dolayı zor olduğu belirtilmiştir.

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri Seadet-i Ebediyye'de şöyşe buyurur, "Bu büyük nimeti elden kaçırmamalı ve büyükleri tanıyan, seven salih kimselerle birlikte olmalı, kitaplarını her gün az da olsa, düzenli olarak okumalı, kabirlerini edeple ziyaret etmeli ve böylece her zaman irtibat halinde olmaya çalışmalıdır."





KAYNAK: Dinimizislam.com