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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi mi? DMM'den yalanlama geldi

Bakan Şimşek '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi mi? DMM'den yalanlama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dediği iddialarına yönelik İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DMM söz konusu iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi"  şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi.

Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

BOT HESAPLAR DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmadığının kaydedildiği açıklamada, "Bakan Şimşek'in açıklaması iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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