İstanbul'da 'bakıcı' soygunu! Ev sahibi duştayken milyonluk vurgun yaptı

İstanbul Esenyurt'ta çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz'da mağdur F.A'nın (34) duşta olduğu sırada, evde yaklaşık bir yıldır çalışan Endonezya uyruklu bakıcı Jennifer Y.B'nin 5 milyon lira tutarında döviz ve ziynet eşyasını çalıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDILAR

Polis ekipleri, adresini tespit ettiği Jennifer Y.B. (28) ile olaya karıştığı belirlenen Endonezya uyruklu A.A'yı (40) Bahçelievler'de yakaladı.

EVDEN ADETA HAZİNE ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 12 bin lira, 12 bin 250 dolar, 350 avro, 76 bin 500 Irak dinarı, 230 Birleşik Arap Emirlikleri dinarı, 3 bileklik, 3 kolye, 3 çift küpe, 1 yüzük ve mağdura ait kimlik, sürücü belgesi ile banka kartları ele geçirildi.

BAKICI KADIN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Jennifer Y.B. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları ise emniyette sergilendi. Şüphelilerin çalıntı altın ve paraları döviz bürosunda bozdurdukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.