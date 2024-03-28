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Haberler > Gündem > Gazetecilerin kullandığı araç kontrolden çıktı! Kazada 1 ölü 1 yaralı

Gazetecilerin kullandığı araç kontrolden çıktı! Kazada 1 ölü 1 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: TRT
- Güncelleme:
Gazetecilerin kullandığı araç kontrolden çıktı! Kazada 1 ölü 1 yaralı

Gündem Haberleri  / TRT

Artvin'de gazetecilerin bulunduğu araç kontrolden çıkara kaza yaptı. Acı olay sonucu 1 gazeteci ölürken 1 kişi de yaralandı.

Artvin-Erzurum kara yolunun 12. kilometresinde TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan kayalara çarptı.

Kazada sürücü ve beraberindeki Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Gül, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: TRT
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