Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Fenomen Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı! Mahkemede pes dedirten savunma: Takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor

Fenomen Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı! Mahkemede pes dedirten savunma: Takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar’da YouTuber olan eşi Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklayan Yunus Yıldırım hakim karşısına çıktı. Yıldırım şoke eden savunmasında “Sinirden elime bıçağı aldım, elimden tuttu, ilk o beni kesti. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor” diye konuştu. Öte yandan cani eş hakkında 34 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

YouTube fenomeni olan eşi Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Yunus Yıldırım bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 

34 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde iddiaya göre, Merve Veziroğlu (33) ile eşi Yunus Yıldırım (32) arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Davanın ilk celsesi görüldü. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yunus Yıldırım, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı.

ŞAŞIRTAN SÖZLER: TAKİPÇİ KAZANMAK İÇİN MEDYAYA ÇIKIYOR

Duruşmada söz verilen Yunus Yıldırım, “Olayın olduğu gün sabah eşimle kahvaltı hazırladık, kahvaltı yaptık. Eşim çocuk yapmak istemediğini söyledi aramızda tartışma çıktı. İstediğimden çocuk yaparım senden çocuk yapmak istemiyorum dedi. Eşim antidepresan ilacını o gün kullanmamıştı. Bana küfürler etti. Daha önce de kürtaj olmuştu. Aldırdığın çocuk benden değil miydi dedim, o da değildi dedi. Sinirden elime bıçağı aldım, elimden tuttu, ilk o beni kesti. Boğazımı sıktı o an bıçak elindeydi. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Pişmanım. Bile isteye yapsam 112’yi aramazdım” dedi.

Fenomen Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı! Mahkemede pes dedirten savunma: Takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor - 1. Resim

“BIÇAKLADI BENİ, HER YERİMİ KESTİ”

Müşteki Merve Veziroğlu, “Söylenen şeylerin hepsi yalan. Çok sinirli, öfkeli bir insan. Sürekli psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldım. Uzun süre tehdit etti. Bir gün önce işten ayrılmıştı. O gün çok sinirli geldi. Ertesi gün kalktık hala çok sinirliydi. Yanıma geldiğinde bana yüklü miktarda para verebilir misin dedi. Ben hiç bir şekilde eşimi aldatmadım. Ben zaten fiziksel olarak onunla mücadele edebilecek bir insan değilim. Kahvaltıyı hazırladım. Bıçağı mutfağa bıraktım. Beni içeri çağırdı. Kapılar kapattı. Pencereleri kapattı. İlk olarak beni fiziksel olarak hırpaladı. Ben seni burada öldürsem bile 5-6 ay yatar çıkarım dedi. Mutfağa gidip elinde bıçakla geldi. Korkuyla yorganı etrafıma sardım. Kurtulmaya çalışırken kafama darbe aldım. Sonra bıçakladı beni. Her yerimi kesti. Ben çocuğu aldırmamak için çok mücadele verdim. Şikayetçiyim” dedi. Söze giren sanık Yunus Yıldırım, “Sen çocuk katilisin” dedi.

Fenomen Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı! Mahkemede pes dedirten savunma: Takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor - 2. Resim

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, kullanılan aletin niteliği itibariyle öldürmeye elverişli olması, darbe sayısı, darbe yerleri, meydana gelen yaralanmanın niteliği de göz önüne alındığında, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği, Sanık Yunus Yıldırım’ın ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, ‘Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Sanık Yunus Yıldırım’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın esasa ilişkin savunma yapması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nusr-et'e silahlı saldırı anı ortaya çıktı: İşte kameralara yansıyan görüntüler - GündemNusr-et'e silahlı saldırı anı ortaya çıktıŞırnak'ta 'Nevruz' operasyonu: Onlarca gözaltı var - GündemŞırnak'ta 'Nevruz' operasyonu: Onlarca gözaltı varTrabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: 3 işçi öldü - GündemTrabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: 3 işçi öldüKatliam gibi kazada ölen 6 kişilik aileye son görev: Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü - GündemEcrin ve annesi aynı mezara gömüldüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken mesajlar: Terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz - Gündem"Terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz"Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - GündemDüzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı varŞanlıurfa'da akıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuk 6 gündür aranıyor - GündemAkıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuk 6 gündür aranıyorİstanbul'da elektrikli metrobüsler yola çıkıyor - Gündemİstanbul'da elektrikli metrobüsler yola çıkıyorOğuz Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'a tepki: Onu bulup yüzüne tükürecekler! - GündemOnu bulup yüzüne tükürecekler!AFAD ilk verileri duyurdu! Malatya'da korkutan deprem - GündemAFAD ilk verileri duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...